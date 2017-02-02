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القضاء علي قمل الرأس بخطوات بسيطة من داخل منزلك بمعجون الأسنان

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القضاء علي قمل الرأس بخطوات بسيطة من داخل منزلك بمعجون الأسنان القضاء علي قمل الرأس بخطوات بسيطة من داخل منزلك بمعجون الأسنان

قمل الرأس، هي حشرات صغيرة تنتشر داخل الرأس بين الشعيرات وتقوم ببناء أعشاش لها وبيوض بين بصيلات الشعر، ولها أضرار كثيرة بالأنسان فهي حشرات ليس لها أجناح ولكنها تنتقل كالعدوي سريعاً من شعر للأخر، ويصاب بها الأطفال والبالغون أيضاً أنتقال قمل الرأس لهم عن طريق أطفالهم، فهو ينتقل للأطفال من داخل المدارس والروضة ومن ثم ينتشر أذا لم يعالج.

 

الكثير من الأمهات تذهب لشراء غسول لقتل قمل الرأس والقضاء عليه نهائياً ولكنه يرجع من جديد نظراً لتواجد بيض قمل الرأس بين البصيلات ولم يتم القضاء عليه وينتقل من الأطفال سريعاً ويؤذي الشعر السليم، وتلجأ الأم إلي شراء غسول للشعر بثمن مرتفع ولكنه دون جدوي ومع ذلك فأليكم أسهل وأرخص علاج منزلى للقضاء علي قمل الرأس بطريقة فعالة.

 

المكونات الأساسية للقضاء علي قمل الرأس

فقط كل ما عليكي سيدتي هو شراء تلك الأشياء أذا لم تتواجد داخل منزلك

  • زجاجة خل
  • معجون أسنان يحتوي علي رائحة نعناع
  • مشط للقمل وهو المشط الصغير
  • منشفة
  • كيس بلاستيكي

خطوات القضاء علي قمل الرأس

ستبدئي بببل الشعر جيداً وغسلة بمعجون الأسنان الذي يحتوي علي رائحة النعناع، ومن بعدها سوف تقومين بتغطية الرأس لمدة لا تقل عن ساعة بكيس بلاستيكي، ثم ستقومين بأضافة الخل علي الشعر وغسله جيداً تحت الماء ثم تغطية الشعر بكيس بلاستيكة مجدداً ونظيف لمدة ساعة أيضاً ومن بعدها تأتي بالمشط الصغير وتمشطين به الشعر جيداً حتي يتم أنزال جميع قمل الرأس بجانب بيض القمل أيضاً لأن اخل ينهي علي جميع ما  في الشعر، ثم ستغسلين الشعر بالشامبو جيداً وبهذا تكونين أنتهيتى من القضاء علي حشرات الشعر المزعجة نهائياً وللأطمئنان من عم عودتهم مرة أخري يجب أن تغسلي شعر طفلك هكذا علي الأقل مرة كل أسبوعين.

 

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