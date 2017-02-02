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بالصور مطعم يخصص عدة ساعات للأكل مجانا لكل الفقراء والنشطاء يطالبون بتعميم الفكرة

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بالصور مطعم يخصص عدة ساعات للأكل مجانا لكل الفقراء والنشطاء يطالبون بتعميم الفكرة بالصور مطعم يخصص عدة ساعات للأكل مجانا لكل الفقراء والنشطاء يطالبون بتعميم الفكرة

في واحده من اكثر المواقف الانسانية  وعملا بقول رسول الله صل اله عليه وسلم ” ما نقص مال من صدقة ” قام صاحب محل في محافظة الغربية تحديديا مدينة ” طنطا ” بمبادرة طيبة في ظل ارتفاع الاسعار والتكلفة وهيي تخصيص اوقات يوميا على مدار الاسبوع من اجل الفقراء وكل من لا يقدر على الدفع يأتى ويأخذ الطعام مجانا و أسم المحل ” دجاج بروستو ” ويقع داخل شارع محمد فريد في طنطا محافظة الغربية .

 

مطعم بطنطا يقدم المأكولات مجانا للفقراء

حيث قام المطعم بتوزيع وتعليق مطبوعات تفيد بانه قام بتخصيص ساعتين في اليوم يوميا كافة ايام الاسبوع من اجل الفقراء حيث قام بتديد من الساعة الثانيةوحتى الساعة الثالثة عصرا ومن الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء كل يوم مجانا فكل من لا يستطيع ان يدفع ثمن الطعام فليأخذه مجانا ولاقت الفكرة ترحيب وتشجيع من كافة النشطاء وطالبوا بتعميم الفكرة لكل من له القدرة حتى يعم الخير والتسامح في كافة ارجاء جمهورية العربية , والجدير بالذكر ان كثير من الاشقاء العرب رحبوا بالفكره وبدئوا في نشرها مطالبين تعميمها في كافة الدول العربية والخليجية .

 

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