مكتب الطب الشرعي يكشف سبب موت نجم Glee

أعلنت السلطات الكنديّة أنّ وفاة بطل مسلسل "Glee" الموسيقيّ، Cory Monteith، نجمت عن تعاطيه مزيجاً من الهيرويين والكحول.

ونقلت الصحف الكندية، عن تقارير مكتب الطبّ الشرعيّ، أنّ نتيجة تشريح جثة Cory Monteith البالغ من العمر 31 عاماً، والذي عثر عليها قبل أيّام في فندق بفانكوفر، أظهر أنّ صاحبها Cory Monteith توفي نتيجة تناوله مزيجاً من الكحول والهيرويين.

وجاء في بيان المكتب أنّ كلّ الأدلّة تشير الآن إلى أنّ ما حصل هو مجرّد حادثة مأساويّة.

يُذكر أنّ معركة Cory Monteith مع المخدّرات بدأت منذ عمر الـ 16، حيث دخل مركز التأهيل في عمر الـ 19، ثمّ في عام 2002، ومؤخّراً في نيسان من عام 2013.