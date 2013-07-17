أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مكتب الطب الشرعي يكشف سبب موت نجم Glee

Google+ Print
مكتب الطب الشرعي يكشف سبب موت نجم Glee مكتب الطب الشرعي يكشف سبب موت نجم Glee

أعلنت السلطات الكنديّة أنّ وفاة بطل مسلسل "Glee" الموسيقيّ، Cory Monteith، نجمت عن تعاطيه مزيجاً من الهيرويين والكحول.
ونقلت الصحف الكندية، عن تقارير مكتب الطبّ الشرعيّ، أنّ نتيجة تشريح جثة Cory Monteith البالغ من العمر 31 عاماً، والذي عثر عليها قبل أيّام في فندق بفانكوفر، أظهر أنّ صاحبها Cory Monteith توفي نتيجة تناوله مزيجاً من الكحول والهيرويين.
وجاء في بيان المكتب أنّ كلّ الأدلّة تشير الآن إلى أنّ ما حصل هو مجرّد حادثة مأساويّة.
يُذكر أنّ معركة Cory Monteith مع المخدّرات بدأت منذ عمر الـ 16، حيث دخل مركز التأهيل في عمر الـ 19، ثمّ في عام 2002، ومؤخّراً في نيسان من عام 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي