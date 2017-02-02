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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/2/2017

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/2/2017 سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/2/2017

سمر العشري

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.

سعر الريال اليوم الخميس بالبنوك :

البنك   شراء بيع
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٥٫٠١٣٨ جم

٥٫٠٥٣١ جم

 
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٥٫٠١١٣ جم

٥٫٠٦٣٧ جم

 
HSBC.jpg

بنك HSBC

٥٫٠١ جم

٥٫٠٨ جم

 
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٥٫٠٠٢٧ جم

٥٫٠٧٤٤ جم

 
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫٩٩٩٣ جم

٥٫٠٢٦٤ جم

 
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫٩٨٦٧ جم

٥٫٠٤ جم

 
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫٩٨٦١٣٥ جم

٥٫٠١٣٠٦٦ جم

 
AUDI.jpg

بنك عودة

٤٫٩٨٦١ جم

٥٫٠٢٦٤ جم

 
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫٩٨٦١ جم

٥٫٠٢٧٥ جم

 
BM.jpg

بنك مصر

٤٫٩٨٦ جم

٤٫٩٩٧٢ جم

 
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫٩٨٦ جم

٤٫٩٩٩٧ جم

 
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫٩٨٤٧٤ جم

٥٫٠٣٩٣٣ جم

 
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٩٨٣٩ جم

٥٫٠١٥١ جم

 
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٩٨ جم

٥٫٠٥ جم

 
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫٩٧٩٣ جم

٥٫٠٢٨٩ جم

 
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫٩٧٦٧ جم

٥٫٠١٤٧ جم

 
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫٩٤١٢ جم

٥٫٠٣٨ جم

 
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫٩٣٤ جم

٥٫٠٠٢ جم

 
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫٩١٤١ جم

٥٫٠٧٤٦ جم

 
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٨٧١٣ جم

٥٫٠٩٤٤ جم

 
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٧٩٥٩ جم

٤٫٩١٣١ جم

 
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫٢٠٠١ جم

٥٫١٤٣ جم

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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