سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2/2/2017

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.
سعر الريال اليوم الخميس بالبنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
٥٫٠١٣٨ جم
|
٥٫٠٥٣١ جم
|
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
٥٫٠١١٣ جم
|
٥٫٠٦٣٧ جم
|
|
بنك HSBC
|
٥٫٠١ جم
|
٥٫٠٨ جم
|
|
كريدي أجريكول
|
٥٫٠٠٢٧ جم
|
٥٫٠٧٤٤ جم
|
|
بنك قناة السويس
|
٤٫٩٩٩٣ جم
|
٥٫٠٢٦٤ جم
|
|
المصرف المتحد
|
٤٫٩٨٦٧ جم
|
٥٫٠٤ جم
|
|
بنك بلوم مصر
|
٤٫٩٨٦١٣٥ جم
|
٥٫٠١٣٠٦٦ جم
|
|
بنك عودة
|
٤٫٩٨٦١ جم
|
٥٫٠٢٦٤ جم
|
|
بنك فيصل
|
٤٫٩٨٦١ جم
|
٥٫٠٢٧٥ جم
|
|
بنك مصر
|
٤٫٩٨٦ جم
|
٤٫٩٩٧٢ جم
|
|
البنك الأهلي المصري
|
٤٫٩٨٦ جم
|
٤٫٩٩٩٧ جم
|
|
بنك الاسكندرية
|
٤٫٩٨٤٧٤ جم
|
٥٫٠٣٩٣٣ جم
|
|
البنك المصري الخليجي
|
٤٫٩٨٣٩ جم
|
٥٫٠١٥١ جم
|
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
٤٫٩٨ جم
|
٥٫٠٥ جم
|
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
٤٫٩٧٩٣ جم
|
٥٫٠٢٨٩ جم
|
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
٤٫٩٧٦٧ جم
|
٥٫٠١٤٧ جم
|
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
٤٫٩٤١٢ جم
|
٥٫٠٣٨ جم
|
|
بنك القاهرة
|
٤٫٩٣٤ جم
|
٥٫٠٠٢ جم
|
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
٤٫٩١٤١ جم
|
٥٫٠٧٤٦ جم
|
|
بنك البركة
|
٤٫٨٧١٣ جم
|
٥٫٠٩٤٤ جم
|
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
٤٫٧٩٥٩ جم
|
٤٫٩١٣١ جم
|
|
بنك التعمير و الاسكان
|
٤٫٢٠٠١ جم
|
٥٫١٤٣ جم
|
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