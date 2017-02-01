وبحسب الخطة فإن الصاروخ "بولار ستالايت" سيحمل 3 أقمار فقط للهند، فيما ستكون بقية الأقمار متناهية الصغر تابعة لخمس دول وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وسويسرا وهولندا وكازاخستان.

وإذا ما نجحت منظمة الفضاء الهندية، المعروفة اختصار بـ "ISRO"، في المهمة ستكون قد تفوقت وبفارق كبير على الرقم السابق المسجل باسم روسيا، والتي استطاعت في عام 2014، إرسال 37 قمرا صناعيا إلى الفضاء على متن صاروخ واحد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن هدف الهند من هذه المهمة، التي ستنطلق في منتصف شهر فبراير الجاري، ليس تحطيم الأرقام القياسية، ولكن البحث عن تقليل تكلفة إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وأوضحت المنظمة على لسان مدير المهمة إن إطلاق هذا العدد سيتطلب استراتيجية خاصة خصوصا أن حمولتها فاقت الطن (1.36 طن بالتحديد).

وتعتمد الاستراتيجية إطلاق الأقمار الهندية الثلاث أولا، خصوصا أنها الأثقل وزنا، بشكل محوري على طول الصاروخ، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق 81 قمرا، في اتجاهات متنوعة بزوايا مختلفة، وفي المرحلة الأخير سيتم إطلاق الأقمار المتبقية.