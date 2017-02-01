إقبال كثيف من المواطنين من اجل شراء لحم سلحفاة “الترسة البحرية” اعتقادا منهم يعزز القدرة الجنسية ويجلب الحظ

إقبال كثيف من المواطنين فى محافظة الإسكندرية من اجل شراء لحم سلحفاة “الترسة البحرية” بعد أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح قيام عدد من الصيادين بذبح سلحفاة “الترسة البحرية” وتقطيعها وبيعها بالكيل تمهيدا لبيعها للمواطنين فبعض من هولاء المواطنين من يريد يأخذ من لحمها والأخر يريد أن يشترى الدم فقط

وفسر احد الصيادين شراء دم سلحفاة الترسة البحرية لان بعض الناس يعتقدون انه يجلب الحظ وأيضا يعزز القدرة الجنسية ويفك السحر، وعند سؤال احد الخبراء اكد ان كل هذة الاشياء خرافات، وان صيد سلحفاة الترسة البحرية جريمة محرمة دوليا يعاقب عليها القانون.

وقام عضو مجلس النواب رجل الاعمال السكندرى محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بعمل طلب احاطة فى مجلس النواب لكل من وزير البيئة وايضا رئيس مجلس الوزراء يطلب منهم حماية سلحفاة الترسة البحرية المهددة بالانقراض من هؤلاء الصياديين الذين يقومون بذبحها وبيعها للناس مقابل هذة الخرافات وسيطلب فرج عامر من رئيس الوزراء ان يغلط عقوبة التعدى على سلحفاة الترسة البحرية.