“سامسونج” تكشف عن أسباب انفجار “جلاكسي نوت 7”

شيماء مصطفى

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، في تقرير نشرته يوم الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، عن أسباب انفجار هاتفها من طراز “جلاكسي نوت 7” ، وأرجعت “سامسونج” سبب انفجار هواتف “جلاكسي نوت 7” إلى خلل في تصميم بطارية الهاتف، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، الأمر الذي يتسبب في انفجار بعض الهواتف.

أسباب الانفجار

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة “سامسونج” عن انفجار هواتف “جلاكسي نوت 7” أن الحوادث المتعددة التى عانى منها مستخدمي الهاتف حول العالم، ترجع إلى أن البطارية كانت كبيرة جدا بالنسبة لغلاف الهاتف في الدفعة الأولى التي أطلقتها في الخريف الماضى، الأمر الذي دفع الشركة إلى سحب الدفعة من الأسواق، واستبدالها ببطاريات من مورد أخر.

وعانت البطاريات التي تم استبدالها من خلل تسبب فى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، بدرجة أدت إلى انفجاره في بعض الأحيان، وحفاظا على سلامة المستخدمين قررت الشركة سحب المنتج نهائيا من الأسواق.

تاريخ المشكلة

وكانت الشركة في الثاني من سبتمبر الماضي، قد أعلنت عن سحب هواتف “جلاكسي نوت 7” من الأسواق، والتوقف عن بيعه بشكل نهائي بسبب مشاكل في بطارية الهاتف، وقالت انها ستستبدل كل الهواتف التي باعتها من هذا النوع للزبائن بأخرى جديدة مجانا.

شبكةعيونالإخبارية

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