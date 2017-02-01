أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. هاتف محمول

“سامسونج” تكشف عن أسباب انفجار “جلاكسي نوت 7”

Google+ Print
“سامسونج” تكشف عن أسباب انفجار “جلاكسي نوت 7” “سامسونج” تكشف عن أسباب انفجار “جلاكسي نوت 7”

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، في تقرير نشرته يوم الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، عن أسباب انفجار هاتفها من طراز “جلاكسي نوت 7” ، وأرجعت “سامسونج” سبب انفجار هواتف “جلاكسي نوت 7” إلى خلل في تصميم بطارية الهاتف، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، الأمر الذي يتسبب في انفجار بعض الهواتف.

 

أسباب الانفجار

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة “سامسونج” عن انفجار هواتف “جلاكسي نوت 7” أن الحوادث المتعددة التى عانى منها مستخدمي الهاتف حول  العالم، ترجع إلى أن  البطارية كانت كبيرة جدا بالنسبة لغلاف الهاتف في الدفعة الأولى التي أطلقتها في الخريف الماضى، الأمر الذي دفع الشركة إلى سحب الدفعة من الأسواق، واستبدالها ببطاريات من مورد أخر.

 

وعانت البطاريات التي تم استبدالها من خلل تسبب فى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، بدرجة أدت إلى انفجاره في بعض الأحيان، وحفاظا على سلامة المستخدمين قررت الشركة سحب المنتج نهائيا من الأسواق.

جلاكسي نوت 7

تاريخ المشكلة

وكانت الشركة في الثاني من سبتمبر الماضي، قد أعلنت عن سحب هواتف “جلاكسي نوت 7” من الأسواق، والتوقف عن بيعه بشكل نهائي بسبب مشاكل في بطارية الهاتف، وقالت انها  ستستبدل كل الهواتف التي باعتها من هذا النوع للزبائن بأخرى جديدة مجانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع