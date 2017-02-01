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محمد رمضان من داخل الجيش لجمهوره ثقه فى الله رقم واحد

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محمد رمضان من داخل الجيش لجمهوره ثقه فى الله رقم واحد محمد رمضان من داخل الجيش لجمهوره ثقه فى الله رقم واحد

لاشك أن الفنان قرر عمل انفردت فى الأرباح التي يتم تحقيقها من وراء الأعمال الفنية التي يقوم بطرحها خلال السنوات الماضية خاصة وان أفلامه تتصدر إيرادات شباك التذاكر وأيضا أعماله التليفزيونية هى من اكثر الأعمال التي يتم متابعتها عبر الشاشات الفضائية المختلفة ولا يخفى على الكثير ان الفنان محمد رمضان قد تقدم بأوراقه لالتحاق بسلاح الصاعقة بالجيش المصري وقضاء عامان مدة خدمة التجنيد الخاص به نظرا لاكتفاءه بالحصول على الثانوية العامة وعدم استكماله الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية

 

وعلى الرغم من تواجد رمضان بوحدته الخاصة إلا انه مازل يثير الجدل حوله حيث علق ادمن  الحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا “محمد رمضان بيقلكم وحشتوني، ومنتظر رأيكم في فيلم “آخر ديك في ”، ثقة في الله رقم واحد” وتم نشر التعليق مصاحب لصورة لمحمد رمضان وهو يرتدى الملابس العسكرية

 

 

جدير بالذكر ان محمد رمضان دائما ما يذكر انه رقم 1 مع الإيرادات ومع المبالغ التي يتقاضها وقد كان هذا الأمر سبب لأثارة الجدل بكونه أعلي اجراً من الفنان عادل امام مما جعل عدد من الفنانين من بينهم الفنان كريم عبد العزيز يقوم بالتعليق على هذا الأمر بأنه لا يجوز ابدا المقارنة بين أى فنان وبين الزعيم عادل امام وقد تم مؤخرا طرح فيلم اخر ديك فى مصر لمحمد رمضان لكى يلحق بالموسم الخاص بإجازة نصف العام والذي يشهد طرح عدد من الأفلام لنحوم اخريين

 

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