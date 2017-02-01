مشروب الكتان الطبيعي يقضي على الدهون ويساعد على انقاص الوزن في اسرع وقت ممكن

شيماء مصطفى

تختلف طرق القضاء على الوزن الزائد ، ويسعى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد في الحصول على الوصفات الأكثر فعالية في القضاء على الوزن الزائد في اسرع وقت وبأقل تكلفة وبدون أية أثار جانبية على الإطلاق، ورغم أنتشار الكثير من الادوية والعقاقير في هذا التخصص ، إلا ان الوصفات الطبيعية لا تزال هي الحل الأمثل للتخلص من تشحمات الوزن الزائد داخل الجسم.

ومؤخرا، فاجئت احد المجلات الصحية المتخصصة في مجال الصحة العامة متابعيها حول العالم بوصفة طبيعية وساحرة تساعد على التخلص من الوزن الزائد داخل الجسم بأقل تكلفة وباسرع وقت وبدون اية اثار جانبية تؤسر على صحة الانسان على الاطلاق ، وتتكون الوصفة من شيئين اثنين فقط ، ولا تحتوى على اية اضافات كيميائية او صناعية ضارة على الصحة او اجهزة الجسم.

وصفة تخسيس الجسم والقضاء على الدهون باستخدام الكتان:

والسر يكمن داخل حبات الكتاب الطبيعي، حيث أشار التقرير الذي نشرته المجلة الى فائدة الكتاب الطبيعي السحرية في القضاء على الدهون والوزن الزائد داخل الجسم في أقل وقت ممكن ، وبدون أية اثار جانبية على الإطلاق، ويحتوي الكتان على الكثير من الفوائد الصحية الأخرى ، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض التي تفتت الدهون بالإضافة إلى احتواءه على الكثير من الالياف الطبيعية التي تساعد على تقوية جهاز الهضم بشكل فعال.

ولتحضير وصفة تخسيس الجسم باستخدام الكتان، يتم غسل 3 ملاعق كبيرة من حبات الكتان الطبيعي ، ويتم وضعها في لتر واحد من الماء المغلي على النار ، ويتم تركها لمدة 10 دقائق تقرسبا ، بعد ذلك يتم تصفية المشروب وتركه حتى يبرد ، ثم يتم تناول كوب واحد من المشروب كل يوم، ولاحظ كيف يؤثر ذلك المشروب السحري على تفتيت الدهون الزائدة داخل جسمك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads