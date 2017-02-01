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الكويت تحذر الوافدين المصريين من الاحتفال بعد المباريات الرياضية

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الكويت تحذر الوافدين المصريين من الاحتفال بعد المباريات الرياضية الكويت تحذر الوافدين المصريين من الاحتفال بعد المباريات الرياضية

لا شك أن فوز التاريخي على المغرب في دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون أسعد جميع المصريين في جميع دول العالم، وذلك لأن هذا الفوز يعتبر هو الأول للمنتخب على المغرب منذ 33 عاما تقريبا، كما أن هذا الفوز صعد بالمنتخب إلى المربع الذهبي في البطولة، هذا وقد تعددت وتنوعت طرق احتفال الجماهير المصرية بهذا الفوز في جميع دول العالم.

 

تهديد كويتي بترحيل العمالة المصرية

 

هذا وتعتبر دولة الكويت من أكبر الدول العربية التي يتواجد بها عدد كبير المصريين المقيمين بها، وعقب فوز الوطني على المغرب عمت جميع الجماهير المصرية بدولة الكويت فرحة عارمة، وقاموا بعمل مسيرات في معظم شوارع العاصمة الكويتية ومواكب بالسيارات، وهذا ما أغضب السلطة الكويتية كثيرا.

ولذلك قامت وزارة الداخلية الكويتية بإصدار بيان تحذيري قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الأربعاء، حيث حذرت الوزارة جميع الوافدين بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية في حالة الخروج على القانون عبر مباراة مصر وبوركينا فاسو، وذلك تجاه أي وافد يتجاوز القانون بمشاركته في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تحت أي مسمى كان، من شأنها عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقًا مروريًا، كما أكدت الوزارة أن العقوبة سوف تصل إلى حد الإبعاد الإداري وفقا للقانون الكويتي، وكذلك الترحيل الفوري من البلاد.

 

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