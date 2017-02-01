وزارة التربية والتعليم تقرر حرمان بعض الوظائف من الحصول على بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى

قررت لجنة الفتوى والتشريع فى وزارة التربية والتعليم حرمان بعض التخصصات من الحصولعلى بدل المعلم والبالغ نسبته 50% من الأجر الأساسى، حيث أن الوزارة قامت بإصدار كتاب دورى تحت رقم صادر فى 29 يناير 2017 بعدم أحقية بعض التخصصات فى التربية والتعليم من الحصول على بدل المعلم.

وقد جاء فى الكتاب الدورى بأنه نظراً لصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن مدى أحقية مشرفى ووكلاء الأنشطة فى صرف بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى إعمالاً لحكم المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والتى تنتهى فى رأيها إلى عدم أحقية مشرفى الأنشطة ووكلاء الأنشطة وموجهى الأنشطة وكل القائمين منهم بأعمال إخصائى الوسائل أو أخصائى المكتبات أو أخصائى التكنولوجيا فى صرف بدل المعلم بنسبه 50 % من الأجر الأساسى.

ويأتى الكتاب الدورى الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على المال العام وصيانته، وأن الوزارة تؤكد على ما انتهى إليه رأى الجمعية العمومية للتشريع والفتوى بخصوص منع الفئات السابقة من صرف صرف بدل المعلم بنسبة 50 % من الأجر الأساسى، وأكدت أنه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ ما انتهى إليه الرأى القانونى سالف البيان.

وننشر صورة من الكتاب الدورى رقم 3 الصادر من قسمى التشريع والفتوى بوزارة التربية والتعليم والخاص بعدم احقية مشرف الأنشطة ووكلائها وموجهيها والقائمين منهم بأعمال إخصائى الوسائل أو المكتبات أو التكنولوجيا فى صرف بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى.