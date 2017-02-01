القبض على أمين شرطة يسرق شقة عروس أثناء حفل الزفاف بالإسكندرية

سمر العشري

فى واقعة غريبة من نوعها شهدت منطقة العجمى غرب الأسكندرية بشارع العيادية سرقة شقة عريس فى ليلة زفافه حيث إستغل السارقون إنشغال أهالى العروسين بأمور الزفاف وعدم وجود صاحب الشقة فى العقار الذى كان يوم زفافة وقاموا بسرقة الشقة عن طريق شقة مجاوره وتبين أنه تشكيل عصابي مكون من أمين شرطة وزوجتة وأشقائها .

بعد الإنتهاء من حفل الزفاف توجه العروسان إلى شقة الزوجية وعند دخولهم فوجؤا بسرقة الأدوات الكهربائية والملابس وبعض الأثاث وعند البحث عن أى دليل ليقودهم إلى معرفة الجانى فوجئ أهل العروس بنزول أحد الأشخاص من العقار ويحمل بعض الحقائب وقد ظهر عليه الإرتباك وعند قيام الأهالى بسؤاله عن الحقائب التى يحملها قال أنها تخص أمين الشرطة زوج شقيقته ومع ضغط الأهالى عليه فر هاربا .

وقد تم القبض على أمين الشرطة الذى يعمل بترحيلات أحد القسام وحين إستجوابه أمام رئيس مباحث الدخيلة الرائد ياسر القطان أدلى بإعترافات مثيرة مؤكدا أن زوجتة وأشقائها قاموا بتكوين تشكيلا عصابي تخصص فى سرقة الشقق وقد قاموا بسرقة ثلاث شقق من قبل من نفس العقار وفد تحرر محضر بالواقعة ولازالت التحقيقات مستمرة ولم يلق القبض على باقى المتهمين .