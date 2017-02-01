أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

القبض على أمين شرطة يسرق شقة عروس أثناء حفل الزفاف بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على أمين شرطة يسرق شقة عروس أثناء حفل الزفاف بالإسكندرية القبض على أمين شرطة يسرق شقة عروس أثناء حفل الزفاف بالإسكندرية

فى واقعة غريبة من نوعها شهدت منطقة العجمى غرب الأسكندرية بشارع العيادية سرقة شقة عريس فى ليلة زفافه حيث إستغل السارقون إنشغال أهالى العروسين بأمور الزفاف  وعدم وجود صاحب الشقة فى العقار الذى كان يوم زفافة وقاموا بسرقة الشقة عن طريق شقة مجاوره وتبين أنه تشكيل عصابي مكون من  أمين شرطة وزوجتة وأشقائها .

بعد الإنتهاء من حفل الزفاف  توجه العروسان إلى شقة الزوجية وعند دخولهم فوجؤا بسرقة الأدوات الكهربائية والملابس وبعض الأثاث وعند البحث عن أى دليل ليقودهم إلى معرفة الجانى فوجئ أهل العروس بنزول أحد الأشخاص من العقار ويحمل بعض الحقائب وقد ظهر عليه الإرتباك وعند قيام الأهالى بسؤاله عن الحقائب التى يحملها قال أنها تخص أمين الشرطة زوج شقيقته ومع ضغط الأهالى عليه فر هاربا .

وقد تم القبض على أمين الشرطة الذى يعمل بترحيلات أحد القسام وحين إستجوابه أمام رئيس مباحث الدخيلة الرائد ياسر القطان أدلى بإعترافات مثيرة مؤكدا أن زوجتة وأشقائها قاموا بتكوين تشكيلا عصابي تخصص فى سرقة الشقق وقد قاموا بسرقة ثلاث شقق من قبل من نفس العقار وفد تحرر محضر بالواقعة ولازالت التحقيقات مستمرة ولم يلق القبض على باقى المتهمين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار