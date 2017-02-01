استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2017

سعر جرام الذهب بالمصنعية في مصر هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في سعر الذهب ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري.
وهذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 416 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ أنخاض منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس ، و سنتحدث معكم علي مدار اليوم عن الاختلافات وسنحاول ان نقدم لكم الأسعار في جميع المحافظات داخل مصر تابع الاسعار.
سعر الذهب اليوم الأربعاء :
|النوع عيار الذهب
|مقابل الجنية المصري
|سعر عيار ذهب 14
|416 جنية مصري
|سعر عيار ذهب 18
|535 جنية مصري
|سعر عيار ذهب 21
|624 جنية مصري
|سعر عيار ذهب 22
|654 جنية مصري
|سعر عيار ذهب 24
|713 جنية مصري
|سعر الجنية الذهب
|4,992 جنية مصري
|اسعار الاوقية
|22,179 بالجنية المصري
|سعر الكيلو
|713,143 بالجنية المصري
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