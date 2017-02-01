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استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2017

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استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2017 استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2017

سعر جرام الذهب بالمصنعية في هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار الذهب في السوق المصري.

وهذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 416 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ أنخاض منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس ،  و سنتحدث معكم علي مدار اليوم عن الاختلافات وسنحاول ان نقدم لكم الأسعار في جميع المحافظات داخل مصر تابع الاسعار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء :

النوع عيار الذهب مقابل الجنية المصري
سعر عيار ذهب 14 416 جنية مصري
سعر عيار ذهب 18 535 جنية مصري
سعر عيار ذهب 21 624 جنية مصري
سعر عيار ذهب 22 654 جنية مصري
سعر عيار ذهب 24 713 جنية مصري
سعر الجنية الذهب 4,992 جنية مصري
اسعار الاوقية 22,179 بالجنية المصري
 سعر الكيلو 713,143 بالجنية المصري

 

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رئيس قسم الأخبار

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