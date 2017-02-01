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بالفيديو || ريهام سعيد توجه رساله لشيرين عبد الوهاب "مينفعش أدخل عليكى الحمام وأقولك قلعتى البنطلون ليه"

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بالفيديو || ريهام سعيد توجه رساله لشيرين عبد الوهاب "مينفعش أدخل عليكى الحمام وأقولك قلعتى البنطلون ليه" بالفيديو || ريهام سعيد توجه رساله لشيرين عبد الوهاب "مينفعش أدخل عليكى الحمام وأقولك قلعتى البنطلون ليه"

شن الكثيرون الفتره الماضيه حملة هجوم شرسه ضد المطربه والفنانه عبد الوهاب بسبب الفيديو الذي تم تسريبه لها بفرح عمرو يوسف وكنده علوش والذى زضحت أكثر من مره أنها كانت تمزح فيه ليس أكثر ولم تقصد فيه أن تقلل من الهضبه على الأطلاق ولكن للأسف أستغل الكثيرون ما فعلته حتى يشنو حملة هجوم كبرى عليها وللتقليل من جماهيريتها ووقف الكثير من الفنانون والفنانات ضدها.

قامت الاعلاميه ريهام سعيد بالتحدث عن موضوع شيرين عبد الوهاب عبر برنامجها صبايا الخير ووقفت مع الفنانه شيرين عبد الوهاب فيما يحدث معها والحمله الشرسه التى تم شنها عليها وودجت ان شيرين ليس عليها لوم فهى لم تقصد أن تقول شىء ولكنها كانت تمزح مع اصدقائها واللوم كله يقع على من ام بتصوير ذلك الفيديو خلسه فهو المخطىء وشبهت ما يحدث مع شيرين بانه لايمكن ان تدخل عليها الحمام وتسالها لم تخلع بنطالها!

 

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