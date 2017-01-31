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قرار جديد من السعودية بشأن العمال المصريين الوافدين إلى المملكة

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قرار جديد من السعودية بشأن العمال المصريين الوافدين إلى المملكة قرار جديد من السعودية بشأن العمال المصريين الوافدين إلى المملكة

قررت  في الفترة الأخيرة إعلان توطين بعض المهن وقصرها  على المواطنين السعودين للعمل على خلق فرص عمل جديدة والقضاء على نسبة البطالة لديها حيث أكدت مصادر صحفية مطلعة بأن وزير القوى العاملة "محمد سعفان"  تلقي صباح اليوم ، تقريراً  من مكتب التمثيل العمالي االذي يتبع الوزارة في القنصلية المصرية بجدة،  تبين من خلاله أن المملكة العربية السعودية تستعد لوقف الرخص الخاصة على مهن "بيع وشراء وصيانة الجوالات" للوافدين بالمملكة وتسهيل الحصول عليها للسعوديين فقط .

تعديل مدة الأجازة بالنسبة للعاملين في السعودية :

في نفس السياق فقد أكد "عثمان رمضان" المستشار العمالي بالقنصلية المصرية، أن الإجازة السنوية للعامل الوافد قد تم  تعديلها إلى 30 يومًا لمن قضى 5 سنوات وأكثر لدى صاحب العمل، مشيراً بأنه يمكن تعديل الأجازة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل.

وتابع أن وزارة العمل السعودية قد رحلت 17 وافد من جنسيات متعددة بسبب مخالفتهم لقرارات  التوطين حسب ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية .

الجدير بالذكر :

أن وزارة العمل  أوضحت أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين  الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما  لهذه المهن من مردود مادي مرتفع واستقرار وظيفي، ولابد من الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.

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رئيس قسم الأخبار

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