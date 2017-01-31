حقيقة علاقة تربية القطط وحدة أعراض الدورة الشهرية

سمر العشري

تربية الحيوانات الاليفة لها ايجابيات كثيرة، واهمها القضاء على الاكتئاب وبعض الامراض النفسية التى تعترى صحة الانسان لظروف خاصة، فقلما لانرى بيتا يخلو من حيوان اليف، والغالبية تفضل تربية القطة او يطلق عليها فى بعض البلدان البسة، وفى لغتنا الجميلة تدعى الهرة.

7فوائد صحية توفرها القطط لاصحابها منها علاج التوحد

ولكن كما لتربية القطط فوائد كثيرة ومنها مايشير اليه هذا المقطع، الذى يجمع اهم فوائد لتربية القطة بالمنزل والعناية بها.

إذا كان طفلك مصابًا بالتوحد، فلا تحاولي إبعاد الحيوانات الأليفة عنه وخصوصًا القطط. فقد أجرت جامعة ميزوري الأمريكية دراسة خلصت إلى أن مستوى التفاعل الاجتماعي للأطفال المتوحدين يتحسن بشدة عند وجود حيوانات أليفة حولهم، والقطط في مقدمتها. ويصبح تحسن الطفل المتوحد أمرًا ممكنًا جدًّا إذا كان يقتني قطة، أو يُسمح له باللعب والتواصل معها.

علاقة بين تربية القطط وحدة أعراض الدورة الشهرية

ولكن كما لكل ماهوايجابى توجد بعض السلبيات فهناك بعض الدراسات اكدت على، ارتباط قوى بين 100 امرأة شخصت باضطراب ما قبل الطمث ، وما يشمله من صداع والم واكتئاب، مشيرا الى عدوى التوكسوبلازما انتقلت الى نسبة تعادل سبعة بالمئة.

وعلى هذا التقرير تم عمل ربط بين اعراض التكسوبلازما واعراض اضطراب ماقبل الطمث، ولكن اشار جميع الباحثين الى تجنب العدوى ليس بالتخلص من القطط، ولكن اخذ الاحتياط فى التعامل مع مخلفاتها الشخصية، مثل ارتداء قفازات عند تنظيف مخلفات القطط وغسل اليدين جيدًا، علاوة على التحليل الشخصى للمتاعمل معهم، والتحليل للقط ايضا، كما يحذر من اطعام القطط اللحوم النيئة، والمصنعة مثل الانشون والتونة، والحرص علة تطيعم القطط من الامراض، لتبقى انت وقطك واسؤتك فى آمان تام باذن الله.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads