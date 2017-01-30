تعرف على | أسعار المياه بعد الزيادة الجديدة

شيماء مصطفى

أكد رئيس شركة المياه و الصرف الصحي أيضا بمحافظة القاهرة الأستاذ مصطفي الشيمي ، على أنه لن تتم أضافه القيمة المضافة و ذلك على جميع فواتير المياه ، مشيرا على أن المواطن المصري لن يتحمل زيادة جديدة و ذلك في الأسعار ، و ذلك في ظل ظروف الارتفاع التي تشهده مصر في هذه الفترة ، و لقد أعلن الشيمي على أن أسعار فواتير المياه و ذلك بعد الزيادة الجديدة و التي تم تطبيقها من قبل الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحي معا حيث أن الشريحة الأولي التي تبتدأ من صفر حتي 10 متر مكعب وصل سعر المتر الواحد إلى ثلاثين قرشا فقط .

أسعار المياه بعد الزيادة الجديدة

أما بالنسبة إلى الشريحة الثانية و هي التي تبتدأ من 10 متر فقط مكعب حتي عشرون متر مكعب يصل سعر المتر في هذه الشريحة إلى 70 قرشا للمتر فقط ، بينما الشريحة الثالثة و التي تبتدأ من 20 متر حتي ثلاثين مترا ، حيث وصل سعر المتر في هذه الشريحة 105 قرشا للمتر الواحد ، بينما الشريحة الرابعة و الأخيرة التي تبتدأ من ثلاثين متر حتي 40 مترا يصل سعر المتر الواحد فيها إلى 170 قرشا .

و لقد أشار المهندس مصطفي و ذلك في لقاء له من الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير الذي يتم أذاته على فضائية صدي البلد أن السبب وراء أرتفاع أسعار المياه يرجع إلى زيادة الأسعار في الكهرباء ، مشيرا أن الشركة القابضة للمياه حريصه على تقسيط أسعار فواتير المياه و أكد أيضا في البرنامج أن الشركة لن تتلقي أي زيادة أخري من الوزارة المالية و على أن الشركة تعتمد على نفسها .