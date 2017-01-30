أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

تعرف على | أسعار المياه بعد الزيادة الجديدة

Google+ Print
تعرف على | أسعار المياه بعد الزيادة الجديدة تعرف على | أسعار المياه بعد الزيادة الجديدة

أكد رئيس شركة المياه و الصرف الصحي أيضا بمحافظة القاهرة الأستاذ مصطفي الشيمي ، على أنه لن تتم أضافه القيمة المضافة و ذلك على جميع فواتير المياه ، مشيرا على أن المواطن المصري لن يتحمل زيادة جديدة و ذلك في الأسعار ، و ذلك في ظل ظروف الارتفاع التي تشهده في هذه الفترة ، و لقد أعلن الشيمي على أن فواتير المياه و ذلك بعد الزيادة الجديدة و التي تم تطبيقها من قبل الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحي معا حيث أن الشريحة الأولي التي تبتدأ من صفر حتي 10 متر مكعب وصل سعر المتر الواحد إلى ثلاثين قرشا فقط .

 

أسعار المياه بعد الزيادة الجديدة

أما بالنسبة إلى الشريحة الثانية و هي التي تبتدأ من 10 متر فقط مكعب حتي عشرون متر مكعب يصل سعر المتر في هذه الشريحة إلى 70 قرشا للمتر فقط ، بينما الشريحة الثالثة و التي تبتدأ من 20 متر حتي ثلاثين مترا ، حيث وصل سعر المتر في هذه الشريحة 105 قرشا للمتر الواحد ، بينما الشريحة الرابعة و الأخيرة التي تبتدأ من ثلاثين متر حتي 40 مترا يصل سعر المتر الواحد فيها إلى 170 قرشا .

 

و لقد أشار المهندس مصطفي و ذلك في لقاء له من الإعلامية عزة  مصطفي في برنامج صالة التحرير الذي يتم أذاته على فضائية صدي البلد أن السبب وراء أرتفاع أسعار المياه يرجع إلى زيادة الأسعار في الكهرباء ، مشيرا أن الشركة القابضة للمياه حريصه على تقسيط أسعار فواتير المياه و أكد أيضا في البرنامج أن الشركة لن تتلقي أي زيادة أخري من الوزارة المالية  و على أن الشركة تعتمد على نفسها .

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc