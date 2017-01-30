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تعرف على دراسة حديثة تؤكد أن نقص الحديد يؤدي إلى فقدان السمع

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تعرف على دراسة حديثة تؤكد أن نقص الحديد يؤدي إلى فقدان السمع تعرف على دراسة حديثة تؤكد أن نقص الحديد يؤدي إلى فقدان السمع

يعتبر نقص الحديد هو الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة وفي بعض دول العالم . تقريباً أكثر من 30% من سكان العالم يعانون من فقر الدم Anemia ، ويرجع ذلك إلى إنخفاض مستويات الحديد . النساء في سن الـ 30 و 40 هم الأكثر تعرضاً للخطر . ومن المعروف أن الحديد هو معدن أساسي والذي يلعب دوراً حيوياً في العديد من العمليات الفسيولوجية الهامة ، مثل نمو الخلايا ، بالإضافة إلى ذلك الحديد هو جزء هام من هيموجلوبين hemoglobin ، وهو البروتين الذي يساعد خلايا الدم الحمراء أن تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم . ولذلك دون نقل أكسجين كافي فإن الجسم كلياً يعاني .

وفي هذا المقال سنتعرف  كيف نقص الحديد يمكن أن يسبب فقدان السمع 

 

قام فريق من العلماء في ولاية بنسلفانيا بدراسة لربط الآثار السلبية لنقص الحديد وفقدان السمع ، وأن 30 % من الناس في خطر لفقدان السمع نتيجة نقص الحديد ( ملاحظة : نقص الحديد هو الأكثر شيوعاً لدى النباتيين ، وبالتحديد النساء . )
وتم ربط هذا أيضا عند التقدم في السن ، والإستماع إلى الموسيقى الصاخبة أو إستخدام سماعات الأذن ، كل هذه العوامل تسبب فقدان السمع .

ولقد قام العلماء بإختبار مع عدد من المشاركين يبلغ عددهم 300 ألف أمريكي وتتراوح أعمارهم مابين 21 ، و90 عاماً ويبلغ متوسط أعمارهم 50 عاماً . وأكتشف العلماء أن IDA iron deficiency anemia يشترك جنباُ إلى جنب مع فقدان حاسة السمع ، وأن الذين لديهم مستويات طبيعية من الحديد في الدم أقل عرضة للإصابة بفقدان السمع .

هل مكملات الحديد لتحسين السمع
حتى الآن لم يحدد بعد إذا كان مكملات الحديد يمكن أن تحسن من السمع أم لا . وأشار العلماء أن الأذن الداخلية حساسة جداً للتغييرات في تدفق الدم ، وإختلاف طفيف في إمداد الأكسجين قد يؤثر على الأذن الداخلية ويسبب فقدان السمع أو الصمم . وأشار طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة أن القليل جداً من الحديد يمكن أن يعرقل السير الطبيعي للخلايا ، وفي حالة حدوث تلف في الخلايا ، سيكون هناك عواقب لا رجعة فيها وتؤدي إلى فقدان السمع بشكل دائم .

وينصح الأطباء بإتباع نظام غذائي صحي متوازن يلبي الأحتياج اليومي الموضي به من الفيتامينات والمعادن ، فهو أمر بالغ الأهمية للجميع ، وكذلك لصحة الأذن والسمع أيضاً .
بالإضافة إلى ذلك أن التشخيص المبكر من الممكن إيجاد العلاج المناسب . ولكن يجب الحذر بشده أن الكثير في مستويات الحديد يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل تلف الكبد ، والقلب ، والبنكرياس . لأن الأضرار التي ستلحق بهذه الأجهزة الحيوية تهدد حياتك مثل الإصابة بالسرطان وعدم إنتظام ضربات القلب .

في النهاية – الحديد من أكثر المعادن الذي يجب الإنسان أن ينتبه إليها ، لأن إذا كان هناك نقص الحديد ، كما ذكر عاليه سوف يؤدي لمشاكل في السمع ومشاكل أخرى من بداية سقوط الشعر ، وجفاف البشرة ، وإحساس بالتعب والوهن بإستمرار إلى آخره . وفي الجانب الآخر إذا زاد مستوي الحديد سيحدث مشاكل خطيرة . لذلك أنصح الجميع بعدم الأفراط في تناول الحديد ، خاصة النساء بعد إنقطاع الطمث .

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