تعرف على دراسة حديثة تؤكد أن نقص الحديد يؤدي إلى فقدان السمع

شيماء مصطفى

يعتبر نقص الحديد هو الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة وفي بعض دول العالم . تقريباً أكثر من 30% من سكان العالم يعانون من فقر الدم Anemia ، ويرجع ذلك إلى إنخفاض مستويات الحديد . النساء في سن الـ 30 و 40 هم الأكثر تعرضاً للخطر . ومن المعروف أن الحديد هو معدن أساسي والذي يلعب دوراً حيوياً في العديد من العمليات الفسيولوجية الهامة ، مثل نمو الخلايا ، بالإضافة إلى ذلك الحديد هو جزء هام من هيموجلوبين hemoglobin ، وهو البروتين الذي يساعد خلايا الدم الحمراء أن تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم . ولذلك دون نقل أكسجين كافي فإن الجسم كلياً يعاني .

وفي هذا المقال سنتعرف كيف نقص الحديد يمكن أن يسبب فقدان السمع

قام فريق من العلماء في ولاية بنسلفانيا بدراسة لربط الآثار السلبية لنقص الحديد وفقدان السمع ، وأن 30 % من الناس في خطر لفقدان السمع نتيجة نقص الحديد ( ملاحظة : نقص الحديد هو الأكثر شيوعاً لدى النباتيين ، وبالتحديد النساء . )

وتم ربط هذا أيضا عند التقدم في السن ، والإستماع إلى الموسيقى الصاخبة أو إستخدام سماعات الأذن ، كل هذه العوامل تسبب فقدان السمع .

ولقد قام العلماء بإختبار مع عدد من المشاركين يبلغ عددهم 300 ألف أمريكي وتتراوح أعمارهم مابين 21 ، و90 عاماً ويبلغ متوسط أعمارهم 50 عاماً . وأكتشف العلماء أن IDA iron deficiency anemia يشترك جنباُ إلى جنب مع فقدان حاسة السمع ، وأن الذين لديهم مستويات طبيعية من الحديد في الدم أقل عرضة للإصابة بفقدان السمع .

هل مكملات الحديد لتحسين السمع

حتى الآن لم يحدد بعد إذا كان مكملات الحديد يمكن أن تحسن من السمع أم لا . وأشار العلماء أن الأذن الداخلية حساسة جداً للتغييرات في تدفق الدم ، وإختلاف طفيف في إمداد الأكسجين قد يؤثر على الأذن الداخلية ويسبب فقدان السمع أو الصمم . وأشار طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة أن القليل جداً من الحديد يمكن أن يعرقل السير الطبيعي للخلايا ، وفي حالة حدوث تلف في الخلايا ، سيكون هناك عواقب لا رجعة فيها وتؤدي إلى فقدان السمع بشكل دائم .

وينصح الأطباء بإتباع نظام غذائي صحي متوازن يلبي الأحتياج اليومي الموضي به من الفيتامينات والمعادن ، فهو أمر بالغ الأهمية للجميع ، وكذلك لصحة الأذن والسمع أيضاً .

بالإضافة إلى ذلك أن التشخيص المبكر من الممكن إيجاد العلاج المناسب . ولكن يجب الحذر بشده أن الكثير في مستويات الحديد يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل تلف الكبد ، والقلب ، والبنكرياس . لأن الأضرار التي ستلحق بهذه الأجهزة الحيوية تهدد حياتك مثل الإصابة بالسرطان وعدم إنتظام ضربات القلب .

في النهاية – الحديد من أكثر المعادن الذي يجب الإنسان أن ينتبه إليها ، لأن إذا كان هناك نقص الحديد ، كما ذكر عاليه سوف يؤدي لمشاكل في السمع ومشاكل أخرى من بداية سقوط الشعر ، وجفاف البشرة ، وإحساس بالتعب والوهن بإستمرار إلى آخره . وفي الجانب الآخر إذا زاد مستوي الحديد سيحدث مشاكل خطيرة . لذلك أنصح الجميع بعدم الأفراط في تناول الحديد ، خاصة النساء بعد إنقطاع الطمث .

شبكةعيونالإخبارية

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