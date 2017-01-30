رب أسرة يقتل أفراد أسرته المكونة من 7 أشخاص رميا بالرصاص، والتحريات : مضطرب نفسيا

شيماء مصطفى

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا صباح اليوم الأثنين الموافق 30/1/2017 إخطارا بوقوع واحدة من الجرائم البشعة التي يقف أمامها العقل البشري مندهشا ،حيث تم إخطار مدير الأمن بقيام قوات الشرطة بإلقاء القبض على مزارع بإحدى قرى محافظة قناة بالصعيد وتدعى قرية فاو، قام المذكور بقتل وتصفية كافة أفراد أسرته السبعه رميا بالرصاص.

القاتل يدعي “محمد.ص.ع”، وأقدم على قتل5 أطفال هم “صبري وقدري ولطفي وأمل وملك”، وزوجته “دعاء خليفة” وشقيقته “نهي.ص.ع” وعثر بحوزته على البندقية التي استخدمها الجاني في قتل وتصفية كافة أفراد أسرته السبعة ، وهزت الحادثة أرجاء محافظة قناة بشكل عام ، حيث تعتبر واحدة من الغرائب والعجائب التي نسمع عنها من حين لأخر.

وأشارت التحريات الأولية حتى الأن إلى أن المتهم استغل نوم كافة استره ليلا ، وقام بأخذ بندقية ألية وتصويب الرصاص عليهم واحدا تلو الأخر وهم نيام ، ما أدى إلى مصرع أفراد استره السبعة ، وافادت التحريات بأن المجرم مختل عقليا ويعاني من إضطراب نفسي مزمن أدى إلى وصوله لحالة خطرة تسببت في قتله لكافة أفراد عائلته .

وتم تحرير محضر بتلك الواثققعة البشعة ، وإحالة إلى النيابة العامة ، وتباشر النيابة الان التحقيق في الواقعة لمحاولة التوصل إلى أية ملعومات تفيد بسبب قيام هذا المجرم بإطلاق الرصاص على أفراد اسرته جميعا .

شبكةعيونالإخبارية

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