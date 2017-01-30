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استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الاتنين 30-1-2017

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استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الاتنين 30-1-2017 استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الاتنين 30-1-2017

سمر العشري

بعد إعلان شركات الحديد عن تثبيت أسعار الحديد خلال النصف الثاني من شهر  يناير،  بعد أن خفضت الحديد، بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق بحسب ما صرح به المدير التجاري لشركة حديد الجيوشي، وتثبيت سعر الدولارالجمركي بـ 18.500 جنيه، كما أعلنت الشركات عن تأمين أسعار الحديد والذي بموجبه تقوم شركات الحديد بتثبيت الاسعار حتى نهاية شهر يناير، وفي حالة انخفضت الأسعار خلال شهر فبراير فالشركات ملزمة برد فارق السعر للتجار.

أسعار الحديد اليوم الأثنين :

الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز 9820
حديد الدخيلة 9800
حديد بشاي 9700
حديد العتال 9700
حديد عطية 9700
حديد سرحان 9500
حديد الكومي 9700
حديد المصريين 9700
حديد المعادي 9500
حديد العشري 9500
حديد اركو 9550
حديد قوطة 9550
حديد الجيوشي 9500
حديد اكتوبر 9500
حديد بيانكو 9500
حديد المراكبي 9550
مصر ستيل 9550
السويس للصلب 9850

 

 أسعار الاسمنت اليوم الإثنين :

الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 708
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 693
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 700
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 710
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 693
اسمنت النهضة منتج الصخرة 685
اسمنت وادى النيل منتج المصرى 710
لافارج للاسمنت منتج المخصوص 703
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 685
اسمنت العريش منتج العسكرى 688
اسمنت سيناء منتج سيناء 693
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 738
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 690
السويس للاسمنت منتج السويس 720
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 720
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 690
اسمنت حلوان منتج حلوان 720
اسمنت شورى منتج شورى 690
بنى سويف 753
السويدى 710
جنوب الوادى 708
بنىسويف منتج تايتان 748
مصرللاسمنت قنا منتج المسلة 685

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