مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم ربع نهائي كأس امم افرقيا 2017

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر رابط yallashoot يوتيوب اون لاين اليوم وبعد التأهل الذى حصل عليه المنتخبين سواء المصرى او المغربى فى بطولة امم افريقيا التى تُقام فى الجابون والتى اوشكت على الانتهاء حيث ان اليوم يكون كلا منهما فى الدور ربع النهائى اى انها مرحلة قبل نصف النهائى وهما فى صراع كبير من اجل الدخول فى المرحلة نصف نهائية التى لن تكون بهذه القوة بل انها سوف تكون بقوة اكبر للغايه وعليه فإن اليوم يكون بث مباشر مباراة منتخب مصر فى استعداد كبير وذلك من اجل كسر العقدة التى دامت طوال الثلاثون عاما الماضية والتى لم يستطع فيها المنتخب المصرى الفوز على منتخب المغرب فى كل اللقاءات الماضيه وبذلك فإنها تُعتبر عقدة طويلة للغايه ولكن الجماهير المصرية تثق فى هؤلاء اللاعبين الذين يتواجدون فى الساحة المصرية الان والذين سوف يخوضون المباراة هذه امام المغرب وبذلك فإن اللاعبين لا يشعرون بالخوف او القلق كما كان فى المباريات الاخرى كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر يوتيوب يلا شوت بدون تقطيع .

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والمغرب اونلاين وذلك لانه فى حالة القلق او الخوف لن يؤدى المنتخب المصرى بالقوة التى تعود الجميع ان يراه بها وظهر ذلك فى المباراة الماضيه امام غانا والتى كان فيها المنتخب المصرى حاضرا بالقوة التى لم يظهر بها فى المسابقة الا فى هذه المباراة ولكن المنتخب المصرى فى الشوت الثانى من المباراة كان خائفا على الهدف الذى سجله اللاعب صلاح فى المباراة وبذلك بدأ التوتر والقلق على اللاعبين وهو الامر الذى جعل غانا تستغل الموقف وتبدأ فى الهجوم ولولا تواجد الدفاع الاقوى فى البطولة الى الان وهو لاعبى مشاهدة منتخب مصر مباشر جبر وحجازى لكان المنتخب المصرى استقبل الاهداف فى هذه المباراة او المباريات الماضيه وعليه فإن اليوم يكون المنتخب المصرى حريص على الدخول فى المباراة بقوة من اجل التواجد فى الدور نصف النهائى وذلك اولا بالفوز على منتخب المغرب فى ربع نهائى كأس امم افريقيا حيث يكون المنتخب المصرى الليلة فى هياج كبير وذلك بسبب الكلمات التى تُقال على مواقع التواصل وذلك بأن المنتخب المغربى سوف يفوز على رابط مباراة منتخب مصر وان المنتخب المصرى لن يستطيع كسر هذه العقدة الطويلة كول كورة مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر والمغرب فى ربع نهائى كاس امم افريقيا .

يكون المنتخب المصرى الليلة فى المباراة بالاستعداد الذى لم يسبق له مثيل فى هذه النسخه وذلك لان فى المبارايات السابقة كانت فى حالة تواجد تعادل او خساره يمكن التعويض من قبل المبارايات الاخرى التى يمتلكها المنتخب ولكن فى هذه الحالة فى ربع النهائى لا يتواجد اى فرص حيث الفرصة الوحيدة هى الفوز على منتخب المغرب اليوم فى هذه المباراة وكانت أخر مباراة لمنتخب الفراعنه المصرى امام منتخب غانا الافريقي الذى طالما تحدث قبل المباراة وفى النهايه ينال الهزيمة الساحقة التى تجعل لاعبى غانا فى حزن وبكاء شديد ويظل المنتخب المصرى فى صمت طويل قبل وبعد المباراة وذلك من سمات الفائزين تردد راديو بى ان سبورت مباراة مصر والمغرب .

التجهيز التابع للمنتخب المغربى للمباراة اليوم :

يدخل المنتخب المغربى اليوم او منتخب الاسود فى المباراة فى تجهيز واستعداد كبير وراحة كافيه قبل المباراة وذلك بسبب حدوث موقفا محرجا من الكاف للمنتخب المغربى وهو عدم تواجد مكانا لتواجد منتخب المغرب به بعد الوصول الى مكان الفندق الذى من المتفرض الاقامه به ولكن بموجب هذا الموقف نال اللاعبين قسطا من الراحه من اجل تهدئة الاعصاب ولكن قبل المباراة يكون المران الاخير للمنتخب من اجل التجهيز الادق والاقوى للمدرب على اللاعبين ومطالبته للاعبين من اجل اللعب فى الاماكن التى سوف يفى بها الغرض فى المباراة من اجل الفوز على منتخب مصر .

نتيجة أخر مباراة بين مصر والمغرب فى أمم افريقيا السابقة :

فى المباريات التى خاضها المنتخب المصرى امام منتخب المغرب كان هُناك مبارايات عديدة ولكن فى اخر لقاء كان بين منتخب المغرب امام منتخب مصر فى امم افريقيا كان منذ وقت طويل دام عشرة سنوات حيث كانت المباراة فى دور المجموعات والتى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين .

توقيت ميعاد مباراة مصر والمغرب :

فى ظل هذه المباريات القائمه اليوم يكون امامنا التوقيت الامثل لمباراة مصر والمغرب والذى يكون بتوقيت المنتخبين الذين يخوضون المباراة حيث بتوقيت القاهره الساعة كام فى تمام التاسعه “21:00” مساءا وبتوقيت البلد الاخرى وهى المغرب فى تمام الساعه “19:00” السابعه مساءا وبتوقيت دولة السعودية ايضا فى تمام الساعه “22:00” العاشره مساءا .

البث المباشر

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads