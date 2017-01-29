حقيقة ضرر “فلاش كاميرا الموبايل” و تسببه فى عمى الأطفال

عندما يولد طفل فى الأسرة يكن حدثاً مميزا يرغب الجميع فى تذكره و عادة ما يكون التذكر بالتقاط الصور، فيهرع الأب الى تصوير المولود فرحاً به و أيضا باقى أفراد الأسرة و الأصدقاء و المحبين المباركين لتلك المناسبة، ولكن ظهر مؤخرا خوف الأمهات من تصوير أطفالهم بكاميرات الموبايل لتجنب الحاق الضرر بالطفل.

ما الذى يستشهد به من يدعى ضرر فلاش الموبايل على الأطفال؟

استنادا الى ما نشرته صحيفة الديلى ميل منذ فترة فى خبر لها عن اصابة طفل حديث الولادة بضعف النظر الى ما يشبه العمى نتيجة تصويره بكاميرا موبايل لمسافة أقل من 25 سم من عينه بعد عدم اغلاق فلاش الكاميرا فقد تسبب ضوء فلاش الموبايل الساطع فى تدمير عدة خلايا من الخلايا المسئولة عن استقبال الضوء(الرؤية).

ولكن اذا بحثنا فى طب العيون نجد أن هذا الشئ مستبعد وهو اصابة الاطفال بالعمى نتيجة تصويرهم بالفلاش ولكن ما حدث قد فسره الاطباء بزيادة حساسية هذا الطفل للضوء ان صحت تلك الواقعة والتى قد أخذت جانبا كبيرا من الاهتمام و عدم تصديق الرواية من قبل الاطباء.

وعلى الرغم من ذلك ينصح الاطباء بعدم تعريض الطفل لضوء ساطع فى مسافة قريبة جدا لعين الطفل ليس فقط منذ ولادته ولكن حتى اكتمال وظاف العين و وردات الفعل اللاارادية والتى تحمى الطفل من أى مخاطر مثل تلك الاشياء.