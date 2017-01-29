أمن مطار القاهرة يلقي القبض على خالد يوسف بحوزته 100 قرص من مخدر “زانكس”، وزوجته توضح الموقف

شيماء مصطفى

قت قوات أمن مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد الموافق 29/1/2017 القبض على المخرج السينمائي الشهير وعضو مجلس الشعب المصري “خالد يوسف“، وذلك حيث عثرت قوات تفتيش أمن مطار القاهرة على 100 قرص من مخدر “زانكس” داخل إحدى الحقائب السفرية التي كان يقلها المخرج الشهير.

حقيقة ضبط أقراص مخدرة مع المخرج الشهير خالد يوسف في مطار القاهرة

وكان المخرج السينمائي متجها عبر رحلته من مطار القاهرة إلى مطار باريس الدولي ، وعثر على أقراص المخدر داخل حقيبته ، وتم على الفور إخطار اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة الدولي بالمضبوطات التي عثر عليها مع الراكب، وعلى الفور ، قام مدير أمن المطار بغحالة الراكب إلى نيابة النزهه للتحقيق معه فيما ضبط معه من مخدر زانكس.

من جانبه، صرحت الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج السينمائي الشهير ” شاليمار شربتلي” بأن الأقراص التي عثر عليها داخل حقيبة زوجها خاصة بها ، وأشارت إلى أن أقراص زانكس هي أقراص طبية مصرح بإستخدامها للأطفال بشكل امن ولا توجد عليها أية محاذير او مخاطر طبية .

وأضافت زوجة المخرج الشهير بان أقراص زانكس ليست أقراص مخدرة على الإطلاق، وقالت بأنه ليس من الضروري التحدث عن الأمر بشكل موسع حيث أن تلك الأقراص تستخدم في حالة الإصابة بالصداع المزمن ، وطالبت الفنانة التشكيلية وسائل الإعلام بتحري الحقائق قبل نشر الشائعات على زوجها.

شبكةعيونالإخبارية

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