ضبط موظف بجامعة الإسكندرية استولى على 1.6 مليون جنيه من أموال الجامعة

سمر العشري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بكلية صيدلة جامعة الإسكندرية، لاستغلاله موقعه الوظيفى والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال خاصة بالجامعة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "هشام . م" أخصائى شئون تعليم وطلاب، ومسئول شهادات التخرج بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ومقيم بالعطارين، و"أحمد . ع" كاتب شئون إدارية ومسئول بيع طوابع الخدمة التعليمية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وتحصيل قيمتها لحساب الكلية، ومقيم محرم بك، باستغلال موقعهما الوظيفى خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بالكلية، واستيلاءهما على رسوم استخراج شهادات التخرج، وكذا قيمة طوابع الخدمات التعليمية المقلدة بمعرفتهما وغير الصادرة عن الكلية، بإجمالى مليون و622 ألف جنيه، وعدم توريدها لخزانة الكليةـ مما أضر بأموالها.

وأكد المفتش المالى بإدارة التوجيه المالى بجامعة الإسكندرية، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحرى عنهما، صحة ما ورد من معلومات، وما توصلت إليه التحريات، وتم ضبط المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأن الأخير قام بطباعة تلك الطوابع على جهاز الكمبيوتر الخاص بعمله، كما استخدم طوابع سبق استخدامها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

شبكةعيونالإخبارية

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