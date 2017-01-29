استقرار سعر الحديد والاسمنت اليوم الاحد 29/1/2017

سمر العشري

بعد إعلان شركات الحديد عن تثبيت أسعار الحديد خلال النصف الثاني من شهر يناير، بعد أن خفضت أسعار الحديد، بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق بحسب ما صرح به المدير التجاري لشركة حديد الجيوشي، وتثبيت سعر الدولار الجمركي بـ 18.50 جنيه، كما أعلنت الشركات عن تأمين أسعار الحديد والذي بموجبه تقوم شركات الحديد بتثبيت الاسعار حتى نهاية شهر يناير، وفي حالة انخفضت الأسعار خلال شهر فبراير فالشركات ملزمة برد فارق السعر للتجار.

أسعار الحديد اليوم الأحد :

الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري حديد عز 9820 حديد الدخيلة 9800 حديد بشاي 9700 حديد العتال 9700 حديد عطية 9700 حديد سرحان 9500 حديد الكومي 9700 حديد المصريين 9700 حديد المعادي 9500 حديد العشري 9500 حديد اركو 9550 حديد قوطة 9550 حديد الجيوشي 9500 حديد اكتوبر 9500 حديد بيانكو 9500 حديد المراكبي 9550 مصر ستيل 9550 السويس للصلب 9850

أسعار الاسمنت اليوم الأحد :

الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 708 الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 693 شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 700 اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 710 اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 693 اسمنت النهضة منتج الصخرة 685 اسمنت وادى النيل منتج المصرى 710 لافارج للاسمنت منتج المخصوص 703 اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 685 اسمنت العريش منتج العسكرى 688 اسمنت سيناء منتج سيناء 693 الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 738 رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 690 السويس للاسمنت منتج السويس 720 أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 720 أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 690 اسمنت حلوان منتج حلوان 720 اسمنت شورى منتج شورى 690 مصر بنى سويف 753 السويدى 710 جنوب الوادى 708 بنىسويف منتج تايتان 748 مصرللاسمنت قنا منتج المسلة 685

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