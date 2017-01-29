شاهد لقطات تمنت شيرين إخفائها | "عباية في فرح شعبي _ بحب شعر صدر تامر حسني "

سمر العشري

هجوم كبير تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب، من قبل الملايين من جمهور الهضبة عمرو دياب بعد إهانتها له خلال إحيائها حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة السورية كندة علوش، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه شيرين وهي تغني على المسرح بجانب الفنان تامر حسني، وتلمح فيه للفنان عمرو دياب: قائلة: "وعايزة أقول إن في واحد تاني بقى خلاص راحت عليه"، ليضحك بعض المتواجدين، وردد قلائل منهم: "عمرو؟"، لتكمل: "ده خلاص كبر في السن، احنا اللي جايين بقى"، ليصعد بعدها الفنان عمرو يوسف على خشبة المسرح ويمنعها من الاستمرار في الكلام.



لم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي أثار الجدل حول "شيرين"، فعدد كبير من الفيديوهات عرضتها للانتقادات وندمت عليها شيرين، ونرصدها خلال التقرير التالى.



«عباية شيرين» :

انتشر على الـ"يوتيوب"، مقطع فيديو منذ عام 2009، تظهر فيه المطربة شيرين عبد الوهاب، وهي ترتدي عباءة سوداء وتدخل أحد الأفراح الشعبية برفقة الفنان أحمد سعد، مما عرضها للسخرية من رواد المواقع حتى خرجت شيرين وردّت في تصريحات خاصة: "هذا الفرح الشعبي كان بمناسبة براءة أحمد سعد من تهمة قضية قتل، وكنت كما أظهر فيه ارتدى عباءة مقفولة، ولذلك تعجبت من كتابة تعليق فضيحة شيرين عبد الوهاب".





شاب مغربي :

بعد إحيائها حفلًا فى مهرجان موازين بالمغرب، وضع شاب مغربي، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في موقف محرج للغاية، بعدما أصر على تقبيلها مرات عديدة عقب التقاط "سيلفي" معها، وظهر فى الفيديو الشاب وهو يمسك بيدها ورأسها ويقبلهما أكثر من مرة.





شيرين لمدير أعملها «اقفل السوستة يا أيمن» :

هجوم شديد تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعدما قالت لمدير أعمالها "أيمن نابليون" في حفل لها بمهرجان "موازين" بالمغرب، "اقفل السوستة يا أيمن" واعتبرها الجمهور إيحاءات جنسية. ولكنها خرجت بعد ذلك ببرنامج "قصر الكلام" على فضائية "إم بي سي مصر"، لتؤكد أنها تحترم جمهورها، وأنها لم تقم بعمل أي إيحاءات جنسية على مدى تاريخها الفني، و لم تقصد بكلمة "اقفل السوستة يا أيمن" أي إيحاءات جنسية، مشيرة إلى أن الإعلام فهم الجملة خطأ، موضحة أن المقصود هي "سوستة المايك" وليس "سوستة البنطلون".





شيرين لشاب في الحفل «أنت لو طلعت هنجيب عيال» :

في نفس المهرجان أثارت شيرين الجدل في موقف آخر عندما كانت تريد أن تغني "على بالي"، فطلبت طفلا كـ"موديل" يصعد على المسرح معها ليغنيا معا، فأشار لها شاب يطلب الانضمام إليها، فقالت له شيرين: "لا، أنت لو طلعت احنا هنجيب عيال".





شيرين في ستار أكاديمي «أنا أسفة غنيت وحش» :

تعرضت لهجوم كبير في برنامج «ستار أكاديمي»، في الموسم التاسع في 2013 ، قامت في الموسم التالي أي العاشر بالغناء «لايف» وهو ما عرّضها للحرج، بعدما قطعت في نفس الأغنية واعترفت شيرين وقتها أنها غنت «وحش».





شيرين «بحب شعر صدر تامر حسني» :

شهدت علاقة شيرين عبد الوهاب بالمطرب تامر حسني فترات طويلة من الشد والجذب بينهما، ففي أحدى اللقاءت قالت شيرين: "أجمل ما في تامر حسني هو شعر صدره"، وأردفت ضاحكة: "تامر نفسه يضحك ويمزح من هذا الأمر، وعلاقتي به قوية"، مما عرضها للكثير من الإنتقدات بسبب صرحتها الزائدة.





شبكةعيونالإخبارية

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