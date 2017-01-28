حظك اليوم برج الحمل الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون هذا اليوم حاسمًا، ويزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الارجح



عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم امورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب



صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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