وزارة التموين تعلن طرح زجاجات زيت بأسعار منخفضة في جميع منافذ الجمعيات الاستهلاكية

شيماء مصطفى

أكد ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تضع على رأس أولويلتها توفير كافة السلع الغذائية لجميع المواطنين بأسعار منخفضة تتناسب مع إمكانيات الفئات المتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تطرح 120 ألف طن زيت طعام من أوكرانيا من الأنواع الجيدة (درجة أولي) تحت أسم تحيا مصر.

مضيفا أن الزيت سيتم طرحة في جميع منافذ الجمعيات الاستهلاكية بأسعار منخفضة عن السوق الحر بنسبة 20%، موضحا أنه يبلغ سعر العبوة وزن عبوة الكيلو نحو 20 جنيه، والتي يتم طرح مثيلتها في الأسواق الحرة بقيمة 25 جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تكوين احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية للمواطنين.

وفي سياق متصل، كانت ناشدت وزارة التموين في وقت سابق أصحاب البطاقات التمونية المكررة أو التي تحمل أسم شخص متوفي سرعة تسليمها قبل نهاية الشهر القادم، حتي لا يتم التعرض إلى غرامة ماليه، في إطار عملية التنقية وتحديث البيانات التي تقوم بها وزارة التموين من أجل ضمان وصول الدعم لجميع مستحقيه.

شبكةعيونالإخبارية

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