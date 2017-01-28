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«ناسا»| كويكب ضخم يتجه إلى الأرض في فبراير: تحذيرات خطيرة إذا حدث الاصطدام

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«ناسا»| كويكب ضخم يتجه إلى الأرض في فبراير: تحذيرات خطيرة إذا حدث الاصطدام «ناسا»| كويكب ضخم يتجه إلى الأرض في فبراير: تحذيرات خطيرة إذا حدث الاصطدام

حذر موظفو وكالة «ناسا» من اصطدام كويكب ضخم بالأرض، وذلك في شهر فبراير، حيث يمكن أن يسبب حدوث تسونامي ضخم «ميجا تسونامي». وإلى الآن لم يتم تحديد مكان وقوعه، ولكن يمكن لسكان المملكة المتحدة أن يشاهدوه، حسبما نقل موقع sputniknews.

وهذه أول مرة يمكن لكويكب ضخم أن يهدد سكان الكرة الأرضية، وقد أطلقوا عليه إسم «WF9».

وأكد العلماء أن مثل هذه الظاهرة سوف تسبب الكثير من الضحايا، هذا وإن سقط الكويكب في أحد المحيطات سوف يسبب «تسونامي» ضخم للغاية، حيث يمكن له أن يدمر مدينة بأكملها ويمسحها من سطح الأرض.

وقد أكدت وكالة «ناسا» بأن الكويكب سوف يصطدم بالأرض، في شهر فبراير.

ومن الجدير بالذكر أن حركة ومدار هذا الكويكب سجلت في وقت سابق من شهر أكتوبر من عام 2016، إلا أنها لم تنشر هذا المعلومات إلى الرأي العام.

ويأمل بعض الباحثين في أن يحترق هذا الكويكب كليا في الغلاف الجوي للأرض، ولكن الفلكي «ديمين دامير زاخاروفيتش» أكد  أن الكويكب ضخم للغاية ومن الصعب أن يحترق كليا في غلاف الأرض.

ويشار بأن العمل على تحديد مكان سقوط الكويكب لايزال مستمرا.

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رئيس قسم الأخبار