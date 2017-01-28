الحكم بحبس الاعلامية ريهام سعيد 6 اشهر

قضت محكمة جنح أكتوبر التي يرأسها المستشار محمد عامر، والسكرتير محمود صالح بحبس الاعلامية ريهام سعيد 6 اشهر.

وقامت المحكمة بإصدار حكم الحبس المذكور بالاضافة الى غرامة مقدارها 10 الاف جنيه وتعويض مالى مقداره 10 الاف جنيه، لإتهامها بتشويه الفنانة زينة.

وكان محامى الفنانة زينة “عاصم قنديل” قد قام برفع دعوى ضد الاعلامية ريهام سعيد والصحفى احمد الهوارى وتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهم فيه بتشويه سمعة موكلته.

حيث تضمن البلاغ ان الاعلامية ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة الفنانة زينة فى احدى حلقات برنامج “صبايا الخير” الذى يذاع على قناة النهار الفضائية حيث قامت بإستضافة الصحفى احمد الهوارى للحديث حول مشكلة الفنانة مع احمد عز.

حيث قاما بالقول ان الفنانة زينة كانت على علاقة برجل اعمال وانه والد طفليها، وانها ادعت زورا على الفنان احمد عز.

جدير بالذكر ان الفنانة زينة حصلت على حكم قضائى بثبوت نسب طفليها على الفنان احمد عز، بالاضافة على حكم بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة ولكنه حصل على البراءة بعد تقديم استئناف.