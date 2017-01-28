“الميكانيكي لقاء” إبنة الصعيد التي كسرت كل القيود والتي كرمها السيسي

شيماء مصطفى

مؤتمر الشباب الذي إنعقد في مدينة أسوان قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيم فتاة تدعي لقاء مصطفي صلاح الخولي ضمن بعض الشاباب في المؤتمر والتي كانت أول فتاة في صعيد مصر تعمل كميكانيكي سيارات، حيث قامت لقاء الخولي البالغة من العمر 20 عاماً حاصلة علي دبلوم تجارة إبنة مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بكسر كل القيود.

حيث تحدت لقاء قيود مجتمع الصعيد المعروف بقيوده علي المرأة، حيث قامت لقاء بأخذ القرار وقررت أن تعمل كميكانيكي سيارات تحدثت عنها مدينة إسنا كلها، حيث وضحت لقاء أنها كانت تراقب والبدها وهو يعمل وكانت تتقن المهنة منه وتراقب ما يفعله وتفعل مثله وكل ذلك في سن 14 عام.

فعندما توفي والدها قامت هي بإستلام مسئولية الورشة كاملة من أبيها بعد وفاته وقررت أن تعمل كميكانيكي سيارات، والتي تعد مصدر دخل أسرتها الوحيدة الورشة التي تركها والدها، حيث أن لقاء لديها شقيقتان إحادهما تدرس في كلية التجارة والأخري حاصلة علي ليسانس آداب.

شبكةعيونالإخبارية

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