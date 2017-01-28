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اشربه قبل ان تنام و اتركه يحطم الشحوم و يحرق الدهون و يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان

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اشربه قبل ان تنام و اتركه يحطم الشحوم و يحرق الدهون و يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان اشربه قبل ان تنام و اتركه يحطم الشحوم و يحرق الدهون و يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان

اشربه قبل ان تنام و اتركه يحطم الشحوم و يحرق و يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون و دون حرمان حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقةو الجمال

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هو مزيج فعال و مفيد لمن يملك ارادة من حديد

طعمه قد يكون غير مقبول  لكن بالمقابل فتاك شرس بالشحوم  لن يرافقه رجيم و حرمان .و لا حتى

 

فقط احسب سعراتك في اليوم و استهلكها كما تشاء  هي 1200 سعرة  حراريه و اضف  لها مشي نصف ساعة في اليوم .

المكونات

فص ثوم + ملعقة عسل + ملعقة زيت زيتون

التحضير

نمزج الكل جيدا و يؤكل  قبل النوم مباشره مع الحرص على عدم شرب الماء بعد ذلك .

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