اشربه قبل ان تنام و اتركه يحطم الشحوم و يحرق الدهون و يفقدك 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقةو الجمال
هو مزيج فعال و مفيد لمن يملك ارادة من حديد
طعمه قد يكون غير مقبول لكن بالمقابل فتاك شرس بالشحوم لن يرافقه رجيم و حرمان .و لا حتى رياضة
فقط احسب سعراتك في اليوم و استهلكها كما تشاء هي 1200 سعرة حراريه و اضف لها مشي نصف ساعة في اليوم .
المكونات
فص ثوم + ملعقة عسل + ملعقة زيت زيتون
التحضير
نمزج الكل جيدا و يؤكل قبل النوم مباشره مع الحرص على عدم شرب الماء بعد ذلك .