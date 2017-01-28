موعد مباراة مصر والمغرب فى دور الـ 8 كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

شيماء مصطفى

في مباراة هامه وتاريخية يلتقي منتخب مصر شقيقه منتخب المغرب فى دور الـ 8 ضمن كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حالياً بالجابون، وهي المباراة الاكثر اهميه وندية في مباريات دور الـ 8 بالبطولة، ورغم فوز مصر بالبطولة 7 مرات مقابل مرة واحده فقط للمغرب الا ان منتخب مصر طوال تاريخه لم يحقق الفوز على المغرب الا مرتان فقط في 27 مباراة اقيمت بينهما.

وكان آخر لقاء جمع مصر والمغرب منذ 11 عاماً وكان في بطولة كأس امم افريقيا 2006 في الدور الاول من البطولة وانتهى بالتعادل السلبي 0-0 ويعود آخر فوز لمنتخب مصر على المغرب في بطولة افريقيا 1986 في دور الاربعه وانتهت 1-0 بقدم طاهر ابوزيد “مارادونا النيل” وتأهل منتخب مصر الى النهائي وقتها وفاز بالبطولة بعد الفوز على الكاميرون بضربات الترجيح.

وكان آخر لقاء جمع مصر والمغرب منذ 11 عاماً وكان في بطولة كأس امم افريقيا 2006 في الدور الاول من البطولة وانتهى بالتعادل السلبي 0-0 ويعود آخر فوز لمنتخب مصر على المغرب في بطولة افريقيا 1986 في دور الاربعه وانتهت 1-0 بقدم طاهر ابوزيد “مارادونا النيل” وتأهل منتخب مصر الى النهائي وقتها وفاز بالبطولة بعد الفوز على الكاميرون بضربات الترجيح.

توقيت مباراة مصر والمغرب :

يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

السابعة مساءً بتوقيت المغرب

القنوات الناقله :

بي إن سبورت عبر باقة قنوات بي إن ماكس HD 1 و HD 2 و HD 3 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

الملعب :

ملعب بورت جنتيل هو ملعب رياضي في مدينة بورت جنتيل ثاني أكبر مدن الغابون.وسيحتضن هذا الملعب تبلغ سعته 20000 مشجع بني خصيصا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الغابون 2017.

الحكم :

إيريك أرنود أطوغو كاستان : من الجابون

فازت مصر بالبطولة 7 مرات اعوام : 1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010.

فازت المغرب بالبطولة مرة واحده فقط 1976.

مشوار منتخب مصر الى دور الـ 8 :

تصدرت مجموعتها بعد تعادل وفوزين وحصد 7 نقاط وسجلت هدفين ولم تتلقى اي اهداف.

مصر 0-0 مالي

مصر 1-0 اوغندا

مصر 1-0 غانا

مشوار منتخب المغرب الى دور الـ 8 :

تأهلت ثاني المجموعه بعد خسارة وفوزين وحصد 6 نقاط وسجلت 4 اهداف ودخل مرماه هدفين.

المغرب 0-1 الكونغو

المغرب 3-1 توجو

المغرب 1-0 ساحل العاج

جدير بالذكر ان مواجهات دور الـ 8 في بطولة امم افريقيا 2017 كالتالي :

مصر والمغرب

تونس وبوركينا فاسو

السنغال والكاميرون

الكونغو وغانا

شبكةعيونالإخبارية

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