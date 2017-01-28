دراسة.. إكتشاف هرمون فى الشيكولاتة تأثيره مثل “الفياجرا”

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن دراسة حديثة حول هرمون يسمى “Kisspeptin” موجود ضمن مكونات الشيكولاتة، وأكد الباحثون أن هذا الهرمون تفرزه خلايا المخ فى سن البلوغ، فهو يعزز المزاج بشكل كبير ويساهم فى تقوية القدرة الجنسية عند الرجال، أما فى سن المراهقة فتأثيره يجعل الشباب يحب ممارسة الجنس والعلاقات.

وأكد البروفيسور “والجيت ديلو” من كلية “إمبريال كوليدج” لندن وهو مؤلف البحث، أن هرمون “Kisspeptin” يساعد كثيراً فى تحفيز العواطف التى تؤدى إلى تحفيز ممارسة الجنس والتناسل، حيث أطلق علية الباحثون مصطلح “الفياجرا العقلية”، وذلك لمشابهة هذا الهرمون من تأثير أقراص “الفياجرا”.

وأشار “ديلو” إلى أنه تم حقن بعض الهرمونات التى تحتوى على هرمون “Kisspeptin”، وبعد إتمام عملية مسح طبى على المخ، حيث كشفت النتائج زيادة كبيرة فى الشهوه الجنسية مع زيادة ملحوظة فى الرومانسية، وأضاف أنه فى المستقبل يمكن أن يكون هذا الهرمون فعال فى علاج الإضطرابات النفسية والجنسية.

شبكةعيونالإخبارية

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