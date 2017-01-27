رسمياً| رئاسة الوزراء تُلغى البطاقات التموينية للفئات التالية بدءاً من الثلاثاء المقبل

لم يتبق سوى أيام قليلة تفصل عن موعد المهلة التي حددتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية، تقع تحت طائلة البنود التي حددتها الوزارة، في تنقية البطاقات، حتى لا يتم إيقاف العمل بها، وتعرضهم لعقوبات مالية.. حسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة التموين بشأن هذا الأمر.

وفي سياق متصل، أكد المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، أمس الخميس، بأن رئاسة الوزراء تتابع عن كثب الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين بالتنسيق مع عدد من الوزرات في إطار عملية تنقية البيانات وتحديثها حتي يتم وصول الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه.

كما أشار السفير “أشرف سلطان”، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذه البطاقات التموينية تقع ضمن البطاقات التي سيتم استبعادها في الأول من شهر فبراير المقبل، وهي: