الرئيس السيسي يرد على شابة حاولت إحراجه في مؤتمر الشباب بأسوان

في ظل اهتمام السيد رئيس جمهورية مصر العربية (عبد الفتاح السيسي) بالشباب المصري، حرص سيادته على حضور المؤتمر الوطني الثاني للشباب والذي تم افتتاحه اليوم في محافظة أسوان بحضور سيادته ومجموعة كبيرة من السادة الوزراء ورجال الأعمال المصريين، وكذلك حضور ممثلين من الشباب عن الكثير من الأحزاب السياسية، وكذلك بحضور مجموعة كبيرة من الشباب المصري ذات توجهات فكرية مختلفة.

فتاة تحرج السيسي والأخير يرد عليها

هذا والهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر هو الحديث عن مشاكل الشباب المصري التي يواجهها في الفترة الحالية، وكذلك محاولة حل هذه المشاكل بكافة الطرقة المتاحة والممكنة، هذا وأثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر قام الرئيس السيسي بإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا المؤتمر، وقد تحدث سيادته في هذه الكلمة عن الوحدات السكنية التي قدمت للشباب المصري عن طريق الاسكان الاجتماعي.

وقال سيادته أن كل من تقدم لحجز وحدة سكنية في وحدات الإسكان الاجتماعي حصل عليها، وسوف يتم فتح الباب تاني وتالت ورابع، لترد إحدى المشاركات في مؤتمر الشباب، قائلة( أنا ورقي كامل وقدمت ولم أحصل على وحدة سكنية)، لتضع السيسي في موقف محرج للغاية، ولكن كان رد الرئيس السيسي عليها مفاجئا للجميع، حيث قال لها (هخلي وزير الإسكان يرد على كلامك).