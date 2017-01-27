حظك اليوم برج الدلو السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك



عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك



صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثرصحياً

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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