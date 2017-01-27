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حظك اليوم برج الجدي السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج الجدي

مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا 

عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال 

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار

 

ابراج مكتوب

 

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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