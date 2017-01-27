حظك اليوم برج العذراء السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تُقدم على تغييرات وتوقّع على عقد او تعالج مسألة مالية او قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة او تدفع ثمن بعض الأخطاء



عاطفياً: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق



صحياً: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك قدر المستطاع

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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