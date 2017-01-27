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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 28/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

مهنياً: يناسبك هذا اليوم جداً، ويتحدث عن مشروع خلاّق وعن حظوظ كثيرة في المجال المهني والشخصي

عاطفياً: يكون حديث عن مستقبل لك او تباشر قصة رومانسية او يطرأ حدث غير متوقّع يجعلك عاشقًا في حال كنت خاليًا، تتبدل مشاريع على اثر ذلك وتتغير

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة

 

ابراج مكتوب

 

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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