"الشعب يطالب محاكمة 6 إبريل" هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: بئر الخيانة

كتب محمد تهامى زكى

دشن نشطاء عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر، هاشتاج "الشعب يطالب محاكمة 6 إبريل"، والذى احتل مرتبة متقدمة على ترتيب قائمة الترند، مطالبين بمحاكمة أفراد الحركة عما بدر منهم أعقاب ثورة يناير واقتحامهم لمبنى أمن الدولة فى مدينة نصر.

وتنوعت آراء المغردين المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت شرين: "أحلى حاجى إنهم لما سرقوا تسجيلاتهم وملفاتهم كان فى نفس الوقت بيسجلهم.. كانوا مفكرين الصقور نايمة.. دى مصر يا ولاد (.....)"، فيما قال ناصر: "حاكموا بتوع السبوبة وعملاء وجواسيس أمريكا البلد مش ناقصة بئر الخيانة".

وقال وليد ناظم: "لما تسمع كل المكالمات.. وفى الوقت اللى كانت البلد كلها فوضى.. تعرف الآن إن الصقور محددة الخونة بالواحد ومش بتلعب"، وقال جمال أبو الغار: "حاكموا من باعوا الوطن وتآمروا عليه وقبضوا الدولارات على جثة الوطن.. اتركوهم للشعب يضربهم بـ(......) فهم خونه وعملاء وأعداء".