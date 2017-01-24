"علوم البحار" يحصد أسماك مزرعة السرو المقامة على مساحة 50 فدانًا اليوم

كتب محمد محسوب

قال الدكتور جاد القاضى القائم بأعمال رئيس معهد علوم البحار، إن المعهد سيقوم اليوم بالحصاد السمكى لمزرعة السرو التابعة للمعهد بالجمالية محافظة الدقهلية، حيث توجد المزرعة على مساحة 50 فدانًا كاملة، مؤكدًا أنها تعد إحدى قاطرات تنمية وتطوير البحث العلمى بالمعهد.

وأضاف الدكتور جاد القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة تعتبر رائدة فى مجال استزراع أسماك البلطى وأحد أهم محطات بحوث الأسماك الرئيسية التابعة للمعهد، حيث تتبع فرع مياه الداخلية بالقناطر الخيرية.



>وأشار القاضى، إلى أن المعهد أنشئ عام 1940 وله 4 أفرع بالمحافظات، وهى فرع البحر المتوسط الإسكندرية والقناطر والغردقة، بالإضافة إلى فرع خليج السويس، موضحًا أن كل فرع به 4 شعب هى الأحياء المائية والمصادية والمياه العذبة والبحرية والبيئة البحرية، بالإضافة إلى عدد من المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح القاضى، أن المعهد يحوى ما يزيد عن 700 باحث و350 من الهيئة المعاونة "فنيين وإداريين"، موزعين على جميع الشعب والأفرع فى أنحاء الجمهورية.



>وتابع، أن المعهد يمتلك مركبين بحثيين "سلبيل واليرموك" مجهزين بأحدث الأجهزة البحثية للرصد، حيث حصلت مصر عليهما كمنحة من اليابان فى عام 1989، موضحًا أنه يتم حاليًا إجراء الصيانة لهما لإعادة تشغيلهما مرة أخرى بما يخدم الرؤى البحثية لمصر.