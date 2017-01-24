حى شرق الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق حملة إزالة مكبرة برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى، وتواجد مديرى إدارات أشغال الطريق ، والمتابعة الميدانية ، والرصد البيئى، والنظافة، وبالتنسيق مع الحملة المركزية، ومندوب من هيئة السكة الحديد، و ذلك بناء على تعليمات اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية، بإزالة التعديات عن أملاك الدولة.

حيث داهمت الحملة شارع الريادة بالكامل، وتم إزالة الأكشاك والاشغالات الموجودة بالمنطقة، وردم كميات كبيرة من الرمل والسن للمجائر الغير مرخصة، وتتعدى على حرم الطريق العام، وقد تم رفع مجموعة من الكاوتش التالف وكميات من الاتربة والردم، بمعدات وعمال الحى بمعاونة الحملة المركزية.

وأثناء مرور الحملة، تم التحفظ على خلاطة وايقاف الأعمال بقطعة أرض داخل حرم السكة الحديد بشارع الريادة، وقد انتقلت الحملة لشارع خلف المحافظة الجديدة، وتم ازالة وردم كميات كبيرة من الرمل والسن بالمنطقة.

و أكد الحى، على أن الحملة مازالت مستمرة لكثرة الكميات الموجودة، حيث يأتى ذلك فى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة وتفعيل القانون، والتصدي لجميع المخالفين حتى لا يستفيدون من المخالفات.