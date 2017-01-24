أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حى شرق الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

Google+ Print
حى شرق الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة حى شرق الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

> الاسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق حملة إزالة مكبرة برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى، وتواجد مديرى إدارات أشغال الطريق ، والمتابعة الميدانية ، والرصد البيئى، والنظافة، وبالتنسيق مع الحملة المركزية، ومندوب من هيئة السكة الحديد، و ذلك بناء على تعليمات اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية، بإزالة التعديات عن أملاك الدولة.

 

حيث داهمت الحملة شارع الريادة بالكامل، وتم إزالة الأكشاك والاشغالات الموجودة بالمنطقة، وردم كميات كبيرة من الرمل والسن للمجائر الغير مرخصة، وتتعدى على حرم الطريق العام، وقد تم رفع مجموعة من الكاوتش التالف وكميات من الاتربة والردم، بمعدات وعمال الحى بمعاونة الحملة المركزية.

 

وأثناء مرور الحملة، تم التحفظ على خلاطة وايقاف الأعمال بقطعة أرض داخل حرم السكة الحديد بشارع الريادة، وقد انتقلت الحملة لشارع خلف المحافظة الجديدة، وتم ازالة وردم كميات كبيرة من الرمل والسن بالمنطقة.

 

و أكد الحى، على أن الحملة مازالت مستمرة  لكثرة الكميات الموجودة، حيث يأتى ذلك فى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة وتفعيل القانون، والتصدي لجميع المخالفين حتى لا يستفيدون من المخالفات. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365