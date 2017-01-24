تطهير المخا بالكامل من مليشيا الانقلاب

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي أمس، من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء أحمد سيف اليافعي أبلغ في اتصال هاتفي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.

وقد هنأ الرئيس اليمني القادة والصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة وأبناء الشعب اليمني كافة بهذه الانتصارات الساحقة التي حققها أبطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي.

وأشاد هادي بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي كان له الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع.

هذا وأكدت مصادر ميدانية لـ"الرياض" أن القوات الشرعية تحركت على محورين الشرقي والجنوبي للمخا وتقدمت بشكل كبير، وتمكنت من السيطرة على الخط الرابط بين المخا وتعز. وأضافت أن من تبقى من الحوثيين وقوات صالح داخل المدينة أصبحوا في حكم المحاصرين. ويأتي هذا بعد أكثر من اسبوعين على اطلاق عملية "الرمح الذهبي" بإسناد كبير من قبل قوات التحالف التي نفذت مئات الغارات الجوية من قبل الطيران والبوارج والأباتشي على طول الساحل الغربي من باب المندب وحتى الصليف في الحديدة تمكنت خلالها من شل حركة المتمردين واعاقة ايصال تعزيزات لهم الى مواقع القتال، ما سهل تقدم القوات البرية على الأرض بشكل كبير.

الى ذلك ، شنت مقاتلات التحالف العربي فجر أمس غارات على مواقع للمتمردين في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة. وذكرت مصادر محلية أن أربع غارات استهدفت مواقع الجماعة المسلحة وحلفاءهم، في مناطق طوال السادة والهجر، وحيد بن عقيل، كما استهدفت غارة أخرى عربة للحوثيين بجانب بئر قائد، وغارة أخرى على تجمع بمنطقة بئر أحمد جنوب هجر بن كحلان. وفي الجوف أعلنت القوات الشرعية ما تبقى من مديرية المتون بما فيها مزارع الفيض وسوق الاثنين ومديريتي المطمة والزاهر مناطق عسكرية، ودعت المواطنين الابتعاد عن مناطق المليشيات.

سياسياً، قالت مصادر سياسية في صنعاء إن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رفض مقابلة رئيس "حكومة" الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور ووزير خارجيته باعتبارها حكومة غير شرعية. وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعون إلى فرض أجندة على برنامج زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، بعد أن جاء لمقابلة وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام المحسوب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح لبحث مسألة استئناف المفاوضات وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق في إطار مساعيه لحل الأزمة اليمنية

على صعيد آخر، فجر مسلحون يُعتقد انهم من القاعدة مبنى تابع لقوات الأمن في محافظة شبوة، وذكرت مصادر محلية إن المبنى الواقع في مديرية الروضة شرق المحافظة كان مهجوراً، وتم اخلاؤه منذ عامين، وإن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.