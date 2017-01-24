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مجلس الوزراء برئاسة الملك يوافق على إنشاء هيئة عامة للعقار

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مجلس الوزراء برئاسة الملك يوافق على إنشاء هيئة عامة للعقار مجلس الوزراء برئاسة الملك يوافق على إنشاء هيئة عامة للعقار

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بالرياض أمس، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورأس خادم الحرمين -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

الملك يشرف حفل كلية الملك فيصل وتخريج الدفعة «91».. غداً

وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء ، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اعرب عن التهنئة لفخامة الرئيس دونالد رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية. وقدر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره، ووافق المجلس على إنشاء الهيئة العامة للعقار.

وبعث خادم الحرمين رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوة سموه لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) وسباق الهجن السنوي.

الى ذلك استقبل الملك سلمان - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف. وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

هذا ويرعى خادم الحرمين القائد الأعلى للقوات العسكرية، غداً حفل كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وحفل تخريج الدفعة «91» من طلبة الكلية، ويدشن - أيده الله - الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية.

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