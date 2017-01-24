أمير القصيم: نتطلع لمجالس الشباب لتكون من سواعد التنمية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - يولون الشباب كل الاهتمام لتحقيق طموحاتهم، إيماناً من القيادة الحكيمة أن الشباب هم عماد المستقبل وسواعد بناء الوطن وثروته الحقيقية، بوصفهم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير من خلال ما يمتلكونه من قدرات جعلتهم جزءا مهما في مسيرة التنمية.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية دور مجالس الشباب بالمنطقة، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها، لخدمة شباب المنطقة وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم، وإعطائهم الفرصة الكاملة للمشاركة في صناعة القرار، ورسم الخطط التنموية المستقبلية للمنطقة التي تهم فئة الشباب، وتقديم ما لديهم من مقترحات وأفكار للمواضيع التي تخصهم، وتلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية واستيعاب مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً على أهمية دور الشباب في الحفاظ على مكتسبات الوطن، والإسهام في بناء نهضته.

وبين سموه أهمية تقديم البرامج المتميزة والهادفة من خلال الاتفاقية ما بين المجلس والجامعة، وتقديم الجو الملائم لجذب الشباب، واستثمار أوقات فراغهم، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة، وأن يراعوا أهمية غرس المبادئ والأخلاق الإسلامية في نفوس الشباب بشكل عام، وإكسابهم المهارات الحياتية اللازمة التي تهيئهم للمستقبل، مشدداً على أن تكون مجالس الشباب الأقرب من واقع الشباب في مدن ومحافظات المنطقة والوصول إلى همومهم بشكل أفضل، والخروج بحلول لكل مشكلة تواجه الشباب ونتائج إيجابية لتحقيق هدف إنشاء المجلس لتكون الرافد الحقيقي للمسؤول بالمنطقة من خلال أفكارهم النيرة ، متمنياً للشباب ومجلسهم التوفيق بما يخدم شباب المنطقة فيما فيه صلاحهم واستقامتهم.

جاء ذلك خلال توقيع سموه بمقر الإمارة أمس، مذكرة تعاون مشتركة بين مجلس شباب منطقة القصيم، وجامعة القصيم.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة من قبل مجلس الشباب، ومدير جامعة القصيم د. عبدالرحمن الداود، لإقامة تعاون استراتيجي مشترك بين جامعة القصيم ومجلس الشباب تجاه شباب المنطقة، والسعي إلى تحقيق أفضل السبل وأرقى درجات التكامل بينهما للرفع من مستوى البرامج والفعاليات التي تخدم شباب منطقة القصيم بشكل مشترك على تطوير الأنشطة والبرامج التدريبية، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب، وتفعيل المفاهيم الأمنية والتربوية لديهم، ودعم وتشجيع البرامج والفعاليات الرامية إلى حماية الشباب من الانحراف والتطرف والأفكار الهدامة، والإسهام في تحقيق تطلعات واحتياجات الشباب فيما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة، واستثمار أوقات الشباب بما يفيدهم في حياتهم العلمية والعملية، ونشر ثقافة التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية المختلفة وشباب منطقة القصيم.

من جانبه كرم سموه الداعمين لمجالس الشباب بمحافظات المنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ومحافظو المحافظات.