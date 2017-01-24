أنظمة «العمل والتنمية الاجتماعية» و«هدف» تتعرض لهجوم إلكتروني

خالد ابا الخيل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية، قد تعرضتا لهجوم إلكتروني عبر فايروس، وتم التنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، باحتواء انتشار الفايروس، كما اتخذت الوزارة و"هدف" كافة الاحتياطات المعلوماتية، للتأكد من سلامة أنظمتهما، وعدم وجود أي أضرار قد تنتج على خلفية ذلك.

وقال: إن الوزارة و"هدف" اتبعتا التدابير اللازمة والإجراءات التقنية لحماية كافة قواعد البيانات، مؤكداً أن الوزارة و"هدف" تمكنتا بعد تلقيهما البلاغات بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني من التعامل مع الفايروس، والحد من انتشاره وتوسعه.

وأشار إلى أن تأثير الهجوم انحصر في بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع الإنترنت، وبعض الأجهزة الطرفية للمستخدمين، وعدم تأثر كافة قواعد البيانات المتعلقة ببيانات عملاء الوزارة و"هدف" من الهجوم الإلكتروني، مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"هدف" ستعود بشكل تدريجي وطبيعي خلال الفترة المقبلة.