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ولي العهد يوافق على رئاسة مجلس أمناء فطن ويوجه بإعداد إستراتيجية شاملة للبرنامج

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صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ترؤس سموه لمجلس أمناء البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فطن).

كما وجه سمو ولي العهد بالعمل على إعداد استراتيجية تنفيذية شاملة للبرنامج الوقائي الوطني (فطن) وتنفيذ مبادرات الجهات الشريكة وهي ( وزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للرياضة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني) الموجهة للطلاب والطالبات وفقاً لإطار ورسالة البرنامج.

من جانبه رفع وزير التعليم نائب رئيس مجلس أمناء (فطن)، د. أحمد بن محمد العيسى، شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تفضل سموه برئاسة مجلس أمناء (فطن)، مؤكداً تنفيذ التوجيهات السامية التي من شأنها وقاية الطلاب والطالبات وتقديم رسالتهم الوطنية للعالم أجمع تحقيقا لشعار( فطن لجيل آمن).

وأكد د. العيسى أن رئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله- لمجلس أمناء فطن يجسّد حرص القيادة الرشيدة على شباب الوطن وبناء فكرهم وتوجهاتهم ليكونوا على قدر المسؤولية الوطنية في ظل ما يحظى به قطاع التعليم ومنسوبوه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهما الله -.

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