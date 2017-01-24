أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس وأعضاء «غرفة الرياض»

Google+ Print
فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس وأعضاء «غرفة الرياض» فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس وأعضاء «غرفة الرياض»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض م. أحمد بن سليمان الراجحي ونائبيه وأعضاء المجلس ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي السابق المهندس سعد المعجل، إضافة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، كذلك نائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء الحالي.

وبين م. الراجحي أن المنتدى تمكن من إعداد 39 دراسة متعلقة بالموارد البشرية، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، وقطاع الأعمال، والبيئة التشريعية والسياسات والاجراءات، وتوصلت إلى 233 توصية رفعت جميعها لخادم الحرمين الشريفين وأحالها - حفظه الله - للجهات المختصة ووجدت العناية والاهتمام، فيما أحيل الكثير منها لجهات الاختصاص للعمل بما جاء بها، مشيرا أن إلى التوصيات هي (أهمية تطوير البيئة التشريعية والقضائية وتوصيات بشأن الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتوصيات بشأن إدارة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة وتطوير الاداء بالأجهزة الحكومية)، كما أصدر المنتدى توصيات بشأن النقل العام في المملكة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وأوضح الراجحي أن المنتدى يسعى من خلال تطوير أعماله ليصبح مركزاً للفكر الاستراتيجي لمعالجة القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود التي بذلها المنتدى خلال الستة عشر عاماً الماضية في دراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية الوطنية والتوصيات التي توصل إليها والتي كان لها أثر كبير في معالجة الكثير من المعوقات التنموية، منوها بضرورة تعاون المنتدى مع مجلس الاقتصاد والتنمية من أجل تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة الرياض أعضاء مجلس الأمناء بمنتدى الرياض الاقتصادي فيما تسلم سموه نسخة من التوصيات لدراسات المنتدى في دورته السابعة التي عقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله –.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية