فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس وأعضاء «غرفة الرياض»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض م. أحمد بن سليمان الراجحي ونائبيه وأعضاء المجلس ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي السابق المهندس سعد المعجل، إضافة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، كذلك نائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء الحالي.

وبين م. الراجحي أن المنتدى تمكن من إعداد 39 دراسة متعلقة بالموارد البشرية، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، وقطاع الأعمال، والبيئة التشريعية والسياسات والاجراءات، وتوصلت إلى 233 توصية رفعت جميعها لخادم الحرمين الشريفين وأحالها - حفظه الله - للجهات المختصة ووجدت العناية والاهتمام، فيما أحيل الكثير منها لجهات الاختصاص للعمل بما جاء بها، مشيرا أن إلى التوصيات هي (أهمية تطوير البيئة التشريعية والقضائية وتوصيات بشأن الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتوصيات بشأن إدارة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة وتطوير الاداء بالأجهزة الحكومية)، كما أصدر المنتدى توصيات بشأن النقل العام في المملكة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وأوضح الراجحي أن المنتدى يسعى من خلال تطوير أعماله ليصبح مركزاً للفكر الاستراتيجي لمعالجة القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود التي بذلها المنتدى خلال الستة عشر عاماً الماضية في دراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية الوطنية والتوصيات التي توصل إليها والتي كان لها أثر كبير في معالجة الكثير من المعوقات التنموية، منوها بضرورة تعاون المنتدى مع مجلس الاقتصاد والتنمية من أجل تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة الرياض أعضاء مجلس الأمناء بمنتدى الرياض الاقتصادي فيما تسلم سموه نسخة من التوصيات لدراسات المنتدى في دورته السابعة التي عقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله –.