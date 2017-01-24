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مدير الأمن العام يترأس اجتماعاً لبحث تطوير مراكز الشُّرط

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مدير الأمن العام يترأس اجتماعاً لبحث تطوير مراكز الشُّرط مدير الأمن العام يترأس اجتماعاً لبحث تطوير مراكز الشُّرط

رأس مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام أمس بمقر الأمن العام بالرياض الاجتماع المخصص لمناقشة تطوير مقار وأداء مراكز الشرط ورفع مستوى أدائها الأمني، إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويهدف المشروع للرقي بمستوى العمل الشرطي في المراكز لتوفير بيئة عمل مناسبة ليشمل ذلك البنى التحتية وجوانب التقنية والأداء والجوانب الإنسانية والاجتماعية وتوفير بيئة عمل مناسبة لذلك.

وحضر هذا الاجتماع مديرو الشرط في كل من: المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، منطقة القصيم، منطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة، وكذلك مساعدو مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والتخطيط والتطوير مديرو الإدارات العامة للمشروعات والصيانة، الشؤون الإدارية، المشتريات والعقود، تقنية المعلومات.

وشدد مدير الأمن العام خلال الاجتماع على المضي قدما في تطوير مراكز الشرط بما يكفل توفير سبل الأمن الذي يتفيأ ظلاله أبناء المملكة بفضل الله ثم بما سخرته قيادة هذه البلاد، مذكّراً بأهمية عامل الوقت ووجوب رفع خطة زمنية لقياس حجم الأداء والإنجاز لما يتحقق على أرض الواقع ليتزامن ذلك مع تدريب وتأهيل العنصر البشري التأهيل والتدريب اللازم لمهامهم التي يؤدونها بكفاءة وفاعلية.

الجدير بالذكر أن الأمن العام بدأ في تطوير مراكز الشرطة في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم، وسيلي ذلك تباعاً بقية المناطق بمشيئة الله.

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